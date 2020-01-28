Слова Зеленского о Холокосте – следствие полной некомпетентности его аппарата

28.01.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в развязывании Второй Мировой войны и провоцировании Холокоста свидетельствует о крайней некомпетентности тех людей, которые готовят ему тексты выступлений.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил президент Украинской ассоциации профессионалов безопасности, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников политолог Сергей Шабовта.

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«Это не первое малограмотное заявление президента такого рода. Мы в очередной раз убедились в крайней слабости его аппарата. Сам президент не всегда может оценить те вопросы, которые он затрагивает в своих выступлениях, это – работа его аппарата.

И мы в очередной раз увидели плевок в сторону собственной страны. Заявление предельно цинично в отношении истории, да и тем оценкам, которые давали другие мировые лидеры, которые, в том числе, отмечали значительную позитивную роль СССР в проблематике Холокоста, роль Красной армии, которая освобождала и спасала узников концлагерей.

К сожалению, для самого украинского общества и государств, которые анализируют нашу внешнюю и внутреннюю политику и выстраивают свои ожидания, мы в очередной раз продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на радикальный национализм, неспособность изменить свое отношение к целому ряду абсолютно неприемлемых его проявлений.

Очевидно, что государство поощряет праворадикальные организации и течения, поскольку все их выступления и действия, которые получают плохую оценку в мире, не встречают никакой реакции внутри страны», – заключил эксперт.