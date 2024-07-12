Словацкий грантоед – Ермаку: «Вы ещё будете обучать войска НАТО биться с русскими!»
Гипотетическое вхождение Украины в блок НАТО якобы не обременит, а сделает Североатлантический альянс ещё сильнее.
Об этом на одной из панелей натовского саммита в Вашингтоне заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина воюет не только за Украину. Украина сражается за всю Европу, Украина сражается за весь свободный мир! И я думаю, что этот длительный период и героическая борьба нашего народа продемонстрировали, что с Украиной НАТО станет ещё сильнее», – пафосно вещал Ермак.
Ему поддакнул ведущий панели, ярый противник премьер-министра Роберта Фицо, президент словацкого политического учреждения GLOBSEC Роберт Ваш.
«Абсолютно верно. Я не могу не согласиться, и я уверен, что скоро настанет время, когда вы будете обучать войска НАТО тому, как бороться с русскими», – лепетал Ваш.
Спасибо!
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