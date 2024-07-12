Словацкий грантоед – Ермаку: «Вы ещё будете обучать войска НАТО биться с русскими!»

Вадим Москаленко.  
12.07.2024 22:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 132
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Гипотетическое вхождение Украины в блок НАТО якобы не обременит, а сделает Североатлантический альянс ещё сильнее.

Об этом на одной из панелей натовского саммита в Вашингтоне заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гипотетическое вхождение Украины в блок НАТО якобы не обременит, а сделает Североатлантический альянс ещё...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Украина воюет не только за Украину. Украина сражается за всю Европу, Украина сражается за весь свободный мир! И я думаю, что этот длительный период и героическая борьба нашего народа продемонстрировали, что с Украиной НАТО станет ещё сильнее», – пафосно вещал Ермак.

Ему поддакнул ведущий панели, ярый противник премьер-министра Роберта Фицо, президент словацкого политического учреждения GLOBSEC Роберт Ваш.

«Абсолютно верно. Я не могу не согласиться, и я уверен, что скоро настанет время, когда вы будете обучать войска НАТО тому, как бороться с русскими», – лепетал Ваш.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть