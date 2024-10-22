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Сравнивая экономики РФ и Германии, не совсем понятно, по ком больше бьют антироссийские санкции.

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат от Словакии, бывший вице-председатель словацкого парламента Любош Блаха, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваши санкции в отношении России не работают. Я был в Москве несколько дней назад и рассказал, как там обстоят дела. Всё выглядит хорошо. Единственное решение – это диалог с Россией, никаких новых вооружений, никакой новой мёртвой Украины! Диалог и уважение – это важно. Я буду продолжать посещать Россию. Я – за мир… Самое главное, чтобы мы также поблагодарили русских за то, что они освободили нас от фашизма. Мы должны извиниться перед русскими за то, что принимаем расистские заявления», – заявил Блаха.

Один из евродепутатов зло возразил словаку, дескать, тот только «посещал виллу господина Путина», а о России представления не имеет.

«Господа депутаты, я посещал университет МГИМО – это всемирно известный институт дипломатии. Да-да, в Москве есть университет! Я учился в этом университете. У них есть там стиральные машины, у них там есть холодильники, у них есть машины, у них есть всё! Более чем трёхпроцентный рост экономики. И если мы сравним это с немецкой экономикой, то против кого эти санкции?», – парировал Блаха.