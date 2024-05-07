Словакия направит своего официального представителя на инаугурацию Владимира Путина

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Временный поверенный в делах Словацкой Республики в Российской Федерации будет присутствовать на инаугурации российского президента Владимира Путина, которая состоится во вторник, 7 мая.

Об этом сообщает tvnoviny.sk со ссылкой на министерство иностранных и европейских дел Словакии.

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«Словацкая Республика осознает сложность ситуации, но, несмотря на это, она против создания нового железного занавеса. Такую ​​позицию подтверждают и другие европейские страны, которые направляют своих дипломатических представителей на инаугурацию», – заявили в отделе коммуникаций дипломатического ведомства Словакии.

Временный поверенный в делах является дипломатическим служащим, которому лишь временно поручено руководство посольством на время отсутствия чрезвычайного и полномочного посла.

На данный момент 20 из 27 государств ЕС заявили о бойкоте инаугурации президента России. О своём намерении отправить официальных представителей на инаугурацию объявили Франция и Словакия.

Словацкая Республика при прежнем прозападном руководстве была в авангарде стран ЕС, стремившихся к разрыву отношений с Россией. Ещё в 2020 году, за 2 года до СВО, Словакия присоединилась к антироссийскому дипломатическому демаршу, выслав трёх российских дипломатов из Братиславы. В ответ из России были высланы три словацких дипломатических работника.

В 2022 году Словакия, в числе других государств ЕС, присоединилась к антироссийским санкциям и вошла в число недружественных государств. Словакия передала Украине вооружение, в том числе зенитно-ракетную систему С-300 и 8 артиллерийских установок Zuzana. 16 февраля 2023 года парламент Словакии определил режим Путина как «террористический» и провозгласил Россию «государством-спонсором терроризма». Именно тогда словацкий посол Любомир Регак покинул Москву.

Однако, после того как на парламентских выборах в Словакии победу одержала партия умеренных евроскептиков «Курс – социальная демократия» (СМЕР), а премьер-министром стал Роберт Фицо, российско-словацкие отношения стали постепенно улучшаться. В частности, Фицо заявил, что война в Донбассе началась из-за разгула украинских неонацистов, а «у президента России не было другого выхода», поскольку НАТО расширялось на восток.

В 2024 году министр культуры Словакии Марек Мадярич заявил, что страна возобновляет культурный обмен с Россией и Белоруссией.