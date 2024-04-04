Словакия Роберта Фицо может превратиться в злейшего врага России

Владимир Букарский.  
04.04.2024 23:53
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 537
 
Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Словакия, Спецоперация, Украина


Украина, НАТО и так называемая евроатлантическая солидарность стали одной из наиболее жарких тем предвыборных дебатов в преддверии президентских выборов в Словакии. Во второй тур вышли нынешний спикер парламента Петер Пеллегрини, представляющий правящую партию «Голос – социальная демократия», и независимый кандидат, экс-министр иностранных дел Иван Корчок (на фото), который выступает за более активное участие Словакии в антироссийском блоке.

В октябре прошлого года правительство Роберта Фицо, вступив в должность, прекратило военную помощь Киеву за счёт государственных поставок.

Украина, НАТО и так называемая евроатлантическая солидарность стали одной из наиболее жарких тем предвыборных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Пеллегрини в ходе дебатов не дал четкого ответа на вопрос модератора, должна ли Словакия помогать «стране, подвергшейся нападению России», как это следует из обязательств коллективной обороны в рамках военного альянса.

С другой стороны, Корчок заявил, что «Словакия не может быть безбилетником в НАТО» и что «Альянс является лучшей оборонной организацией для Словакии».

Пеллегрини заявил, что поставки оружия на Украину только ухудшают ситуацию, и обе стороны конфликта должны прекратить убийства и что «даже жизнь российского солдата имеет свою цену».

По итогам первого тура Иван Корчок вырвался вперёд, получив 42,52% голосов избирателей. У его контркандидата Петера Пеллегрини – 37,03%. При этом у Пеллегрини больше шансов привлечь на свою сторону голоса других соперников по первому туру. Складывается ситуация, подобная той, которая сложилась на Украине в 2004 году перед вторым туром выборов (за исключением, разве что, истории с «отравлением демократического кандидата по совету путинских политтехнологов»).

Чёткого фаворита перед вторым туром нет. А это значит, что даже в случае победы Пеллегрини прозападный кандидат будет действовать по излюбленной майданной технологии и, по всей видимости, с «третьим туром» выборов. А победа прозападного Корчока означает «сценарий Санду» с дестабилизацией и провоцированием досрочных парламентских выборов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть