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Украина, НАТО и так называемая евроатлантическая солидарность стали одной из наиболее жарких тем предвыборных дебатов в преддверии президентских выборов в Словакии. Во второй тур вышли нынешний спикер парламента Петер Пеллегрини, представляющий правящую партию «Голос – социальная демократия», и независимый кандидат, экс-министр иностранных дел Иван Корчок (на фото), который выступает за более активное участие Словакии в антироссийском блоке.

В октябре прошлого года правительство Роберта Фицо, вступив в должность, прекратило военную помощь Киеву за счёт государственных поставок.

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Пеллегрини в ходе дебатов не дал четкого ответа на вопрос модератора, должна ли Словакия помогать «стране, подвергшейся нападению России», как это следует из обязательств коллективной обороны в рамках военного альянса.

С другой стороны, Корчок заявил, что «Словакия не может быть безбилетником в НАТО» и что «Альянс является лучшей оборонной организацией для Словакии».

Пеллегрини заявил, что поставки оружия на Украину только ухудшают ситуацию, и обе стороны конфликта должны прекратить убийства и что «даже жизнь российского солдата имеет свою цену».

По итогам первого тура Иван Корчок вырвался вперёд, получив 42,52% голосов избирателей. У его контркандидата Петера Пеллегрини – 37,03%. При этом у Пеллегрини больше шансов привлечь на свою сторону голоса других соперников по первому туру. Складывается ситуация, подобная той, которая сложилась на Украине в 2004 году перед вторым туром выборов (за исключением, разве что, истории с «отравлением демократического кандидата по совету путинских политтехнологов»).

Чёткого фаворита перед вторым туром нет. А это значит, что даже в случае победы Пеллегрини прозападный кандидат будет действовать по излюбленной майданной технологии и, по всей видимости, с «третьим туром» выборов. А победа прозападного Корчока означает «сценарий Санду» с дестабилизацией и провоцированием досрочных парламентских выборов.