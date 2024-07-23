Словакия вооружает Украину вопреки желанию своих властей – Bloomberg

Сергей Рыжов.  
23.07.2024 12:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Словакия, Украина, Экономика


Словацкие официалы выступают против оказания военной помощи Украине, однако снаряды, которые изготавливают словацкие производители, все равно попадают в распоряжение ВСУ. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные о военных поставках Киеву.

Как говорится в публикации издания, министр обороны Словакии Роберт Калинак планирует рост производства боеприпасов на заводах страны с 125 000 единиц в текущем году до 200 000 в следующем году. Значительная их часть уйдет Украине.

Словацкие официалы выступают против оказания военной помощи Украине, однако снаряды, которые изготавливают словацкие производители,...

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По словам Калинака, правительство не может контролировать, что покупатели делают с боеприпасами после их покупки.

Он также возразил, что продажа снарядов Украине, напрямую или через посредников, якобы противоречит правительственной политике против военной помощи Киеву.

Такая позиция делает Словакию, вместе с соседней Венгрией, одной из стран НАТО, отстаивающих аутсайдерские позиции на восточном фланге альянса, отмечает издание.

«В нашей политической декларации говорится, что мы не будем оказывать бесплатную военную помощь Украине, потому что таким образом мы поддержим конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает валовой внутренний продукт, потому что, делая это, я нанесу ущерб интересам Словакии», – цитирует Bloomberg словацкого министра.

По словам чиновника, словацкая оборонная промышленность должна внести около 2% в экономический рост страны в этом году. Это шанс улучшить экономику и государственные финансы Словакии.

«С исторической точки зрения, это тот путь, по которому я очень хочу идти. Оборонная промышленность – это отрасль с высокой добавленной стоимостью», – добавляет он.

Издание отмечает, что в начале нынешнего года Роберт Калинак стал центральной фигурой в политической жизни Словакии, заняв пост и.о премьер-министра после трагического инцидента в мае, когда его предшественник был ранен во время покушения. Роберт Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей в начале текущего месяца.

«Сейчас он, безусловно, видит жизнь под другим углом. Я думаю, что он осознает, и мы все это знаем, что каждое его слово имеет в десять раз больший вес, чем когда-либо прежде», – сказал Калинак о Фицо после выздоровления.

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