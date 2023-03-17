Словакия за две недели где-то «нашла» 3 истребителя МиГ-29 для Киева

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Правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29.

Об этом 17 марта заявил премьер-министр Эдуард Гегер на пресс-конференции в Братиславе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом в начале марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что в стране всего 11 таких истребителей, причём один собираются оставить в музее.

«Сегодня правительство единогласно одобрило международное соглашение, на основании которого было принято решение о предоставлении Украине МиГов и части системы ПВО “Куб”», – цитирует Гегера словацкое издание Aktuality.

Политик также подчеркнул, что истребители «будут служить для защиты украинцев, а не для использования самолетов для нападения». При этом, как подчёркивают СМИ, ни о каком «даре» на самом деле речь не идёт, поскольку Словакия должна получить за истребители 900 миллионов евро компенсации из так называемого «Фонда мира ЕС».

Стоит отметить, что Словакия объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши анонсировал передачу четырех МиГ-29 Киеву.

«В ближайшие дни мы передаём Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят к передаче», – сказал Анджей Дуда 16 марта.

Он не назвал точное количество МиГ-29, которые Польша предоставит Украине. Возможно, польские власти также ищут их в странах, которые не хотят напрямую поставлять боевые самолёты Киеву. Среди возможных «доноров» аналитики называют Болгарию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в начале марта министр обороны Словакии заявил, что страна рассматривает возможность передать Киеву 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.