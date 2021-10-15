«Словения – не колония!». Премьер страны устроил бунт против руководства ЕС

15.10.2021 16:34 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Словении Янез Янша отказался встретиться с делегацией Европарламента, изучающей нарушение прав СМИ и вмешательство правительства в работу судов в этой стране.

Вместо этого Янша обрушился на инспекторов с оскорблениями в своем твиттере, что вызвало неудовольствие у ведущих чиновников ЕС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Делегацию, которая ведет мониторинг состояния прав и свобод в Словении (в частности подавления свободы СМИ и вмешательства государства в работу судебной системы), возглавляет голландский депутат Софи Инт Вельд от Либеральной группы (Renew Europe). Поскольку глава правительства страны наотрез отказался встретиться с евродепутатами, один из членов депутатской группы публично назвал его трусом.

В ответ Янша прошелся по гостям в своем твиттере, назвав членов комиссии «марионетками Сороса». На это премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал заявление словенского коллеги «безвкусным твитом» и пригрозил, что он сделает официальное заявление после вынесения ноты послу Словении в Нидерландах Сане Стигличу, который уже был вызван для дачи объяснений.

Янша, тем временем, удалил твит, за который его начали упрекать в антисемитизме, ссылаясь на этническое происхождение Сороса, но ответил Рютте, что «обвинения в нарушениях свободы СМИ в Словении, распространяемые европейскими левыми, бессмысленны».

«Не тратьте время на звонки послу и на свободу средств массовой информации в Словении, но вместе с Софи Инт Вельд защитите своих журналистов от уличных убийств», – написал словенский премьер, намекая на относительно недавнее убийство в Нидерландах занимавшегося криминальными расследованиями журналиста Петера Эр де Вриса.

В ответ председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал Яншу воздержаться от словесных нападений на евродепутатов:

«Мы призываем Янеза Янша немедленно прекратить атаки на членов Европейского парламента, такие выпады также являются и выпадами против европейских граждан. Конструктивное сотрудничество с Советом ЕС должно быть основано на взаимном доверии и уважении», – написал Сассоли.

«Словения – не колония. Пожалуйста, скажите своим депутатам, чтобы они не использовали имя Европейского парламента для политических интриг и бессмысленных обвинений в адрес Словении», – ответил на это Янша.

После чего уже председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что членам Европейского парламента должно быть разрешено выполнять свою работу «без какого-либо давления».

«Взаимное уважение между европейскими институтами и Европейским советом – единственный путь вперед», – отметил чиновник.

Бунт Янеза Янши примечателен тем, что Словения отделилась от СФРЮ в 1991 году по подобию отделения республик Прибалтики от СССР. При этом выскочка Янша был одним из застрельщиков сепаратистского движения, курировавшим местных боевиков, за что впоследствии стал первым министром обороны этой страны. После чего Словения долгие годы была проводником антисербской политики Европы.