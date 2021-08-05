Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
05.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Политика
Просмотров:

Словения оказалась порядочнее Прибалтики, прекратив преследование верного присяге югославского офицера

Отставной капитан ЮНА из сербского Чачака Драгомир Груйович получил по своему домашнему адресу приговор...

Отставной капитан ЮНА из сербского Чачака Драгомир Груйович получил по своему домашнему адресу приговор районного суда словенского городка Ново-Место, согласно которому с него окончательно сняты обвинения в совершении военных преступлений и покушении на убийство.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Помимо решения о снятии с Груйовича обвинения совершении военных преступлений и покушении на убийство будут отозваны два ордера Интерпола на арест отставного офицера, выданных на основании запроса словенской судебной системы. Во время судебного разбирательства Груйовича допрашивали в Палате по военным преступлениям Высокого суда в Белграде, и он дистанционно отвечал на вопросы суда в Ново-Место через своих адвокатов и лично, но никогда не появлялся на судебных процессах, потому что в противном случае он был бы арестован, едва бы выехал Сербии. Капитана защищали адвокаты Борут Шкерль из Ново-Место и Светозар Павлович из Белграда.

Колонна ЮНА в Словении в 1991 году.

Судить капитана первого класса сербской армии намеревались за то, что он в июне 1991 года, будучи офицером Югославской народной амии (ЮНА) препятствовал сдаче 45 подчиненных ему солдат-срочников и склада с семью миллионами литров топлива в Мокроноге – окрестностях Ново Место, вооруженным подразделениям словенских сепаратистов. А когда это попытался сделать его непосредственный командир, словенец Бранимир Фурлан, между офицерами завязалась пистолетная перестрелка, в ходе которой изменник был ранен. После чего Груйович пригрозил сепаратистам, что если те сунуться на склад, он взорвет его вместе с собой.



После офицер взял командование подразделением и охрану склада на себя, сохранил имущество и 35 сербских солдат-срочников (остальные были представителями других народов и республик) благополучно ушли в Сербию, никто не был убит сепаратистами, как этот произошло в других местах Словении. Во время блокады Мокронога президент Словении Милан Кучан по телефону предложил Груйовичу 500 тысяч марок за передачу склада, но офицер остался верен присяге и отказался.

Словения первой вышла из состава СФРЮ, по сценарию схожему с Прибалтийским, когда три республики вышли из состава СССР. Как и на северо-западе СССР, так и на северо-западе Югославии в одностороннем порядке были приняты декларации о независимости, и там, и там центральная власть ввела армии в сепаратистские регионы, но столкнувшись с массовыми провокациями и атаками подразделений сепаратистов, а также под давлением Запада была вынуждены вывести войска и признать независимость окраин. Словения, как и страны Прибалтики, приговорившие к большим срокам советских офицеров Юрия Меля и Геннадия Иванова за верность приказу и попытку противостоять антиконституционным действиям сепаратистов, впоследствии пыталась преследовать офицеров ЮНА за верность присяге единому государству.

1991 год. Засада словенских сепаратистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть