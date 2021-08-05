Словения оказалась порядочнее Прибалтики, прекратив преследование верного присяге югославского офицера

05.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Отставной капитан ЮНА из сербского Чачака Драгомир Груйович получил по своему домашнему адресу приговор районного суда словенского городка Ново-Место, согласно которому с него окончательно сняты обвинения в совершении военных преступлений и покушении на убийство.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо решения о снятии с Груйовича обвинения совершении военных преступлений и покушении на убийство будут отозваны два ордера Интерпола на арест отставного офицера, выданных на основании запроса словенской судебной системы. Во время судебного разбирательства Груйовича допрашивали в Палате по военным преступлениям Высокого суда в Белграде, и он дистанционно отвечал на вопросы суда в Ново-Место через своих адвокатов и лично, но никогда не появлялся на судебных процессах, потому что в противном случае он был бы арестован, едва бы выехал Сербии. Капитана защищали адвокаты Борут Шкерль из Ново-Место и Светозар Павлович из Белграда.

Колонна ЮНА в Словении в 1991 году.

Судить капитана первого класса сербской армии намеревались за то, что он в июне 1991 года, будучи офицером Югославской народной амии (ЮНА) препятствовал сдаче 45 подчиненных ему солдат-срочников и склада с семью миллионами литров топлива в Мокроноге – окрестностях Ново Место, вооруженным подразделениям словенских сепаратистов. А когда это попытался сделать его непосредственный командир, словенец Бранимир Фурлан, между офицерами завязалась пистолетная перестрелка, в ходе которой изменник был ранен. После чего Груйович пригрозил сепаратистам, что если те сунуться на склад, он взорвет его вместе с собой.

После офицер взял командование подразделением и охрану склада на себя, сохранил имущество и 35 сербских солдат-срочников (остальные были представителями других народов и республик) благополучно ушли в Сербию, никто не был убит сепаратистами, как этот произошло в других местах Словении. Во время блокады Мокронога президент Словении Милан Кучан по телефону предложил Груйовичу 500 тысяч марок за передачу склада, но офицер остался верен присяге и отказался.

Словения первой вышла из состава СФРЮ, по сценарию схожему с Прибалтийским, когда три республики вышли из состава СССР. Как и на северо-западе СССР, так и на северо-западе Югославии в одностороннем порядке были приняты декларации о независимости, и там, и там центральная власть ввела армии в сепаратистские регионы, но столкнувшись с массовыми провокациями и атаками подразделений сепаратистов, а также под давлением Запада была вынуждены вывести войска и признать независимость окраин. Словения, как и страны Прибалтики, приговорившие к большим срокам советских офицеров Юрия Меля и Геннадия Иванова за верность приказу и попытку противостоять антиконституционным действиям сепаратистов, впоследствии пыталась преследовать офицеров ЮНА за верность присяге единому государству.

1991 год. Засада словенских сепаратистов.