Словения отказывает сербам в правах меньшинства

22.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Комитет экспертов Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств Совета Европы вновь призвал к признанию хорватского, немецкого и сербского языков, которые традиционно присутствуют в нескольких районах Словении, языками меньшинств.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Решение Комитета носит исключительно рекомендательный характер, и я не верю, что в будущем этот вопрос будет обсуждаться более серьезно, но, безусловно, хорошо обсуждать эту тему чаще и публично, – прокомментировал ситуацию председатель Союза сербов Словении Владимир Коканович. – Союз сербов в Словении в течение многих лет интенсивно обсуждает статус национального меньшинства и правила проведения переписи населения, которая ныне не дает нам возможности заявить о своей религии и национальности. Мы подали инициативу, ждем ответа, надеемся, что он будет положительным, а когда дело касается языка, мы давно выступаем за его сохранение, сохранение традиций и культуры, сербского языка и кириллицы».

Ранее экспертный Комитет Совета Европы выступил с аналогичной рекомендацией в 2019 году, однако реакции официальной Любляны на него не последовало.

«Эта неоднократная рекомендация Совета Европы доказывает тот факт, что сербы заслуживают статуса национального меньшинства, поскольку эта рекомендация зависит не только от количества сербов в Словении, но и от их автохтонности, – говорит Коканович. – Признание сербского языка традиционным языком меньшинства станет значительным шагом на пути к получению сербами Словении статуса национального меньшинства. Это лишь вопрос политической воли, потому что сербы – это не только самая многочисленная этническая общность Словении после, собственно, самих словенцев, но и коренной народ этой страны».

По словам председателя Союза сербов Словении, сербы пришли на территорию нынешней Словении, в так называемую Белую Краину в XV веке, и на сегодняшний день численность сербской общины страны составляет 100 тысяч человек. Только в прошлом году словенское правительство наконец-то разрешило ввести сербский язык в качестве дополнительных уроков в школах, на которые записали полторы тысячи детей. С началом нового учебного года масштаб эксперимента будет расширен и Коканович ожидает, что спрос на уроки сербского значительно возрастет.

В 1991 году 25 июня по образцу республик Прибалтики в СССР самая северная республика СФРЮ – Словения, в одностороннем порядке провозгласила независимость. Одновременно руководство сепаратистов дало команду местным силам территориальной обороны захватывать погранпереходы и казармы ЮНА. Тех солдат и офицеров, которые отказывались сдаваться сепаратистам расстреливали, впрочем, в ряде случаев, на КПП «Холмец» на границе с Австрией пограничников, поднявших белый флаг, все равно расстреляли.

В ответ военное руководство СФРЮ приняло решение о вводе войск в мятежный регион, но ЮНА заходила колоннами по шоссе, в машинах и танках зачастую сидели безоружные срочники, попадавшие в засады к сепаратистам.

В целом, операция Белграда закончилась неудачей и получила название «Десятидневной войны» (с 27 июня по 7 июля 1991 года), в ходе которой со словенской стороны было убито 22 человека, а со стороны ЮНА – 44 человека.