Словения прекратила преследование верного присяге офицера ЮНА

21.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Словенская прокуратура отклонила обвинение в военных преступлениях против офицера ЮНА Драгомира Груйовича, предъявленное в связи с инцидентом, произошедшим 30 лет назад.

По информации словенских СМИ, обвинение в покушении на убийство для него все же пока остается, но срок его действия истекает в июне этого года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 1994 году гражданину Сербии Груйовичу было предъявлено обвинение в военных преступлениях и покушении на убийство, но поскольку районный суд Ново-Место не смог установить его местонахождение, были выданы международный и европейский ордера на его арест.

Судить капитана первого класса сербской армии намеревались за то, что он в июне 1991 года, будучи офицером Югославской народной амии (ЮНА) препятствовал сдаче 45 подчиненных ему солдат-срочников и склада с семью миллионами литров топлива в Мокроноге – окрестностях Ново Место, вооруженным подразделениям словенских сепаратистов.

А когда это попытался сделать его непосредственный командир, словенец Бранимир Фурлан, между офицерами завязалась пистолетная перестрелка, в ходе которой изменник был ранен. После чего Груйович пригрозил сепаратистам, что если те сунуться на склад, он взорвет его вместе с собой.

«Я ни в чем не виноват, я защищал Родину, молодых солдат и свою присягу, – прокомментировал обвинение сербский офицер. – И я никому не угрожал, я просто сказал территориальцам (боевики территориальной обороны – ред.) Словении: если вы нападете на нас, то у вас больше никогда не будет никаких проблем… Тот, в кого я стрелял, был моим товарищем, но в жизни есть и другие правила. Я дал клятву себе, моей жене Любе и сыновьям Ненаду и Ивану, что никогда не сдамся живым никому и никогда не стану предателем».

За инцидент 1991 года словенский прокурор потребовал для серба пятнадцать лет за «военные преступления и покушение на убийство». Словенские адвокаты сербского военного подали ходатайство в суд об аннулировании международного розыска Груйовича в связи с истечением срока давности.

Колонна ЮНА в Словении в 1991 году

Словения первой вышла из состава Югославии, по сценарию схожему с Прибалтийским, как три республики покидали СССР. Она же, как страны Прибалтики (дела Меля и Иванова) впоследствии пыталась преследовать офицеров ЮНА за верность присяге единому государству.

Засада словенских сепаратистов

После вывода ЮНА из Словении Груйович был назначен капитаном и переведен в свой родной Чачак в Сербии, а Фурлан стал заместителем начальника словенского генерального штаба.