Словенских националистов возмутило, что им напомнили об убийствах солдат Югославской Народной Армии

19.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Готовящаяся музеем словенского города Копер выставка, приуроченная к 30-летиню независимости Словении, вызвала протест у членов Содружества по сохранению ценностей словенской независимости.

Националистов возмутило, что организаторы намерены в своей экспозиции рассказать об убитых сепаратистами молодых срочниках Югославской Народной Армии (ЮНА), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Содружество, возглавляемое министром внутренних дел Алешом Хойсом, считает намерение музея включить в экспозицию солдат ЮНА, убитых на пограничном переходе Шкофье в июне 1991 года, «спланированной провокацией».

«Искренне сожалея о человеческих жертвах, включая жизни членов армии- агрессора, мы решительно осуждаем злонамеренную провокацию руководства музея», – говорится в заявлении организации.

Со своей стороны, музей в Копере дал официальный ответ, что миссия всех музеев состоит в том, чтобы сохранять и экспонировать культурное наследие и историю самым объективным образом, свободным от идеологии и предпочтений какой-либо стороны.

«Таким же будет наш подход к событиям, которые ознаменовали переход к независимости Словении в области Истрия (где и находится прибрежный город Копер)», – говорится в заявлении музея.

На выставке, добавляют музейщики, заявленный период будет представлен максимально полно, давая представление о военных, политических и гражданских событиях, имевших место в те дни, и об их последствиях.

В 1991 году 25 июня по образцу республик Прибалтики в СССР самая северная республика СФРЮ – Словения, в одностороннем порядке провозгласила независимость. Одновременно руководство сепаратистов дало команду местным силам территориальной обороны захватывать погранпереходы и казармы ЮНА.

Так, на вышеупомянутом КПП «Шкофье» на границе с Италией завязались ожесточенные бои, в результате которых погибли трое военнослужащих ЮНА – офицер-бошняк и солдаты – словенец и хорват.

Десятидневная война, Словения, 1991 год, жертвы со стороны ЮНА

Впрочем, в тех случаях, где пограничники сдавались, это не спасало их от расправ сепаратистов, в частности на КПП «Холмец» на границе с Австрией оборонявшие его трое бойцов ЮНА подняли белый флаг, но были расстреляны в упор.

Расстрел сдавшихся бойцов ЮНА сепаратистами на КПП Холмец

В ответ военное руководство СФРЮ приняло решение о вводе войск в мятежный регион, но ЮНА заходила колоннами по шоссе, в машинах и танках зачастую сидели безоружные срочники, попадавшие в засады к сепаратистам.

Сепаратисты поднимают флаг Словении над захваченным КПП ЮНА

В целом, операция Белграда закончилась неудачей и получила название «Десятидневной войны» (с 27 июня по 7 июля 1991 года), в ходе которой со словенской стороны было убито 22 человека, а со стороны ЮНА – 44 человека.