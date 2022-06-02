«Словно отгородились от войны»: военкор пристыдил Москву

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В столице Российской Федерации ничего не напоминает о том, что армия страны ведет ожесточенные сражения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет военкор Александр Коц.

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«Пару дней в Москве. Беззаботной и стоящей в пробках. В столице воюющей страны, в которой ничего вообще не напоминает о том, что в двух часах полета на самолете (который отменили) идет война, какой не было с 1945 года. За двое суток не заметил на улицах ни одного патриотического бигборда, ни одного портрета наших героев на фасадах многоэтажек, ни zеток, ни vэшек. Как будто и нет ничего всего в тысяче километров отсюда», – делится впечатлениями журналист.

Он не исключает, что в каких-то спальных районах есть такого рода наглядная агитация.

«Но вы бы видели Белгородскую область. Или Курскую. Или Воронежскую. Прифронтовые области, в которых на каждом углу плакаты: «Мы с Vaми! Zа Донбасс! Вперед, Отважные!». Сердобольные девчонки таскают обеды уставшим военным, которые колоннами уходят на фронт. Дети классами несут письма с рисунками. Волонтеры со всей страны везут теплаки, коптеры и дальномеры. И все это осязаемо. Можно пощупать. Или снять на камеру телефона», – добавялет военкор.

По его словам, во всем этом «нет чиновничьей фальши, только дистиллированная искренность».

«А Москва визуально словно отгородилась от войны. Здесь тоже собирают помощь – на миллионы рублей. Здесь дети также пишут письма. Здесь тоже гордятся и верят в победу. Но как-то закрыто, между собой, в группах единомышленников. А в центр выходишь – и пустота. Может так и должно быть – чем дальше от фронта, тем меньше эмоций и больше прагматизма?», – недоумевает Коц.