25.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Слово из четырёх букв выложили в честь годовщины президентства Зеленского


В Черкассах праворадикалы поздравили президента Украины Владимира Зеленского с годовщиной нахождения на посту словом «задница» («дупа» на украинском языке), выложенным из кубиков на центральной площади.

Об этом сообщает местный ресурс «Колокол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие принесли с собой на Соборную площадь кубики, из которых предлагали собрать слово «счастье», но в итоге получилось то, что по их словам, символизирует положение дел в стране.

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