Слово натовца – не кремень: в Киеве до сих пор ждут обещанного в Вашингтоне ПВО

Сергей Рыжов.  
21.08.2024 10:09
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Скандал, Украина


Недавние жесткие спичи Владимира Зеленского, жестко раскритиковавшего «западных союзников», в частности, США, Великобритании и Францию за замедление поставок обещанной военной помощи, похоже, находят свое подтверждение.

Как пишет в свей свежей публикации Bloomberg со ссылкой на собственные источники,  ряд страны НАТО действительно до сих пор не выполнили данные Украине на саммите НАТО в Вашингтоне в июле обязательства по поставкам в страну военной техники.

Недавние жесткие спичи Владимира Зеленского, жестко раскритиковавшего «западных союзников», в частности, США, Великобритании и...

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Тогда американский президент Джо Байден даже назвал их «историческим пожертвованием». Среди этих обещаний – прислать Киеву  не менее пяти дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.

В материале агентства не указывается, какие именно страны не выполнили свои обязательства. Однако известно, что,  по итогам июльского саммита НАТО о готовности поставить Украине по системе ПВО Patriot объявили США, Германия и Румыния. Италия пообещала отправить на Украину зенитно-ракетный комплекс ПВО SAMP-T. Другие члены НАТО обязались предоставить Украине обычные  боеприпасы.

Один из конфидентов Bloomberg отметил, что, несмотря на продолжающийся с февраля 2022 года конфликт, поддержка Украины со стороны союзников «остается неравномерной». Другой источник предположил, что свои обещания страны НАТО вряд ли выполнят до начала осени. Когда, как ожидается, Россия воспользуется уязвимостью истощенной войной Украины и усилит бомбардировки ее критически важных объектов инфраструктуры.

Вся эта неопределенность нервирует официальный Киев, кторый теперь воюет на два фронта – на юге и на севере, непосредственно на оккупируемой Украиной территории РФ. 18 августа Зеленский адресовал свою просьбу «ускориться»  в частности, Штатам, Великобритании и Франции.

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