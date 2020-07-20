20.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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Словосочетание «украинское кораблестроение» кануло в историю


В отличие от России, Украина полностью потеряла судостроительную отрасль, не способна строить новые корабли для ВМС, а те закупки катеров у США – служат лишь обогащению отдельных людей.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива», комментируя закладку в Севастополе двух больших десантных кораблей для ВМС РФ.

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«В Украине уже не существует судостроения – ни гражданского, ни военного. Украина уже потеряла эту отрасль. Все, что говорится на эту тему – пропаганда.

У нас просто нет физических возможностей строить новые корабли для ВМС Украины. Закупки американских катеров, о которых у нас так много говорят, относятся, скорее, к области коммерции.

Отдельные люди на этом зарабатывают, но это не влияет на боеспособность флота и безопасность страны», – отметил эксперт.

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