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В сети появилось видео произошедшего накануне мощного ракетного удара ВС РФ по пункту временной дислокации Нацгвардии ВСУ в населённом пункте Димитрово в Ореховском районе Запорожской области.

Примечательно, что это тот же посёлок, где в начале ноября прямо во время построения были уничтожены ВСУшники 128-й горно-штурмовой бригады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил предварительные подробности поражения расположений врага.

«Наши ракеты прилетели в здание гимназии и двух частных домовладений, используемых боевиками нацгвардии Зеленского в качестве ПВД. На экспрессе к Бандере отправились десятки нацистов из 3-й бригады оперативного назначения им.полковника Петра Болбочана, входившие в так называемую «Гвардию наступу» с названием «Спартан», – написал Рогов в своём тг-канале.

Экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук записал видеообращение с призывом найти и наказать виновных.

«Просто звиздец! Ужас! В селе Дмитровка за Камышеватым на Запорожском направлении, это там, где был прилёт по 128-й бригаде, в соседнем строении враг ракетными ударами накрыл военную часть Нацгвардии 3017, командир пан Хильченко. Что там делала бригада Нацгвардии? Почему её оттуда не вывели, эту часть, после первого прилёта и гибели людей? Сначала прилетели две ракеты – явно была наводка. Потом, когда начались спасательные работы, прилетела третья. Много погибших, сложились даже подвалы. Мне лично звонили бойцы этой части», – возмущался Мосийчук.

Он обратился к генпрокурору Украины Андрею Костину с требованием отреагировать на ситуацию.

«Я требую от генерального прокурора Костина реально отреагировать на эту ситуацию. Тот, кто не выявил и не сберёг людей, должен сесть! И вооружённые силы, и Нацгвардия должны это увидеть. Это важно, важно для обороноспособности страны – карать тех, кто не ценит жизни украинцев и этим помогает врагу», – причитал нацист.