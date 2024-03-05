Сложная логистика с другого конца света может оставить Украину без снарядов – Стариков

Вадим Москаленко.  
05.03.2024 21:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина уже истратила все свободные запасы боеприпасов западных стран, а поставки с Дальнего Востока (Южной Кореи и Японии) не получится наладить из-за слишком сложной логистики.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже истратила все свободные запасы боеприпасов западных стран, а поставки с Дальнего Востока...

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«Снаряды можно приобрести только где-то в Азии, на Дальнем Востоке. Остальное всё уже выбрали. Всё, что связано со 152-мм снарядами, которые поставлялись.

Снаряды 155-мм есть у Южной Кореи, но давайте считать по логистике. Если оно будет закуплено, и отправлено к нам. 800 снарядов – это один условный железнодорожный вагон. Или 400 снарядов – полностью заполненный морской контейнер.

И сколько таких контейнеров надо? Это всё надо загрузить, перевезти. А везти будут через Красное море, через Транссибирскую магистраль ведь не повезут. А в Красном море хуситы.

Самолётами везти – посчитайте, сколько самолёт может привезти. А мы в сутки выпускаем три тысячи, это четыре вагона», – сказал Стариков.

«Войны выигрывают генералы и логистика. Генералы есть, а теперь логистика, как это вся организовать и перевезти. Если одно логистическое плечо такое. Сначала собирали со стран Восточной Европы, потом со Штатов, а теперь? Это всё не так просто.

И когда столкнутся с проблемами перевозки, сколько это будет стоить? Если раньше один снаряд стоил 1000, а сейчас 8000 долларов. В связи с тем, что их не хватает. А ещё логистика», – добавил эксперт.

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