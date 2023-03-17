«Сложно сказать даже, что мы ещё не купили за это время», – Аксёнов дал понять, что в армии не хватает самого необходимого

Любовь Смирнова.  
17.03.2023 14:56
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 91
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия


Глава Крыма Сергей Аксенов вновь дал понять, что спустя год после начала СВО военнослужащих обеспечивать всем необходимым приходится местным властям и бизнесу.

Об этом чиновник рассказал в эфире канала «Россия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Крыма Сергей Аксенов вновь дал понять, что спустя год после начала СВО военнослужащих...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Аксёнов рассказал, что за счет добровольных пожертвований в республике действуют свои инструкторские группы по подготовке добровольцев. Крым самостоятельно закупает для своих бойцов бронежилеты, каски, ботинки, некоторые виды боеприпасов.

«Дальше уже идёт максимальный набор: спальные мешки, тепловизоры, системы антидронного противодействия и так далее. То есть, как бы практически полнейший набор. Сложно сказать даже, что мы ещё не купили за это время. При этом, наверное, на 100% никогда не получится решить вопрос: дроны – это расходный материал, их надо регулярно пополнять, обновлять. Сейчас партию тепловизоров отправим в те подразделения, для которых это сейчас жизненно важно», – сказал руководитель республики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть