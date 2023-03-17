«Сложно сказать даже, что мы ещё не купили за это время», – Аксёнов дал понять, что в армии не хватает самого необходимого
Глава Крыма Сергей Аксенов вновь дал понять, что спустя год после начала СВО военнослужащих обеспечивать всем необходимым приходится местным властям и бизнесу.
Об этом чиновник рассказал в эфире канала «Россия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Аксёнов рассказал, что за счет добровольных пожертвований в республике действуют свои инструкторские группы по подготовке добровольцев. Крым самостоятельно закупает для своих бойцов бронежилеты, каски, ботинки, некоторые виды боеприпасов.
«Дальше уже идёт максимальный набор: спальные мешки, тепловизоры, системы антидронного противодействия и так далее. То есть, как бы практически полнейший набор. Сложно сказать даже, что мы ещё не купили за это время. При этом, наверное, на 100% никогда не получится решить вопрос: дроны – это расходный материал, их надо регулярно пополнять, обновлять. Сейчас партию тепловизоров отправим в те подразделения, для которых это сейчас жизненно важно», – сказал руководитель республики.
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