«Случай, который меня поразил» – украинская «правозащитница» шокирована реакцией крымской девочки на «российскую оккупацию»

Новости Украины

Дети Крыма считают себя россиянами и с большим удивлением воспринимают заявления «свидомых» о том, что они якобы живут на «оккупированной» территории Украины.

Об этом говорили участники «Киевского форума по безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас, крымских татар, вопрос колонистов – это вопрос дальнейшего существования на нашей земле, – сказал председатель запрещенного в России «Меджлиса», экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров. – Но мы не можем закрепить это в нашем украинском законодательстве: каждый человек, кем бы он ни был, который поселился на территории временно оккупированного Крыма в противоречии с украинским законодательством, он должен оттуда выехать». «Тут – чем раньше мы примем, закрепим в нашем законодательстве, тем легче нам будет выходить из той ситуации, когда нас будут заставлять оставить тех почти миллион людей, которых Россия поселила уже в Крыму. Это вопрос дальнейшего существования крымских татар», – добавил главарь «Меджлиса».

В свою очередь координатор «Медийной инициативы за права человека» Мария Томак поддержала Чубарова в том, что время работает не на Украину, и добавила, что новое поколение крымчан уже фактически ассоциирует себя только с Россией.

«Я хочу вспомнить о случае, который меня поразил в этом году, о том, что девочка, я сейчас не помню, сколько ей лет, которая родилась после оккупации, училась в Крыму, жила в Крыму, она в определенный момент узнала, что она живёт на оккупированной территории. Просто вдумайтесь в эту историю», – рассказала Томак. «Она думала, что живёт России, в РФ. Ей было на момент оккупации около 10 лет! То есть, она была в более-менее сознательном возрасте», – сокрушалась спикер.