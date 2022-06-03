Слуцкий бодро заговорил о денацификации Украины «в ближайшее время»

После денацификации Украины, которая произойдет «в ближайшее время», отношения между ней и Россией возобновятся.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме, глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, Слуцкий намекнул на скорое завершение спецоперации и на сохранение украинской государственности по её итогам.

«Что касается Украины, Украина не всегда будет нацистской. Она в ближайшее время перестанет таковой быть, как бы некоторые носители нацистской идеологии ни боролись за противоположный исход, руководимые своими инструкторами на Западе. Поэтому есть, например, проект, условно выражаясь, «Вперед, Россия» – будет «Вперед Украина», есть проект «Россия – страна возможностей», будет «Украина – страна возможностей».

Мы возобновим с Украиной, освобожденной от нацизма, нормальные добрососедские отношения, мы исторически, культурно, языково, географически, как угодно можно переставлять эти факторы – по каждому из них, и по их сумме, обречены на нормальные отношения, когда принимать решение о будущем Украины будут не внешние управленцы, дергая за ниточки, а сами украинцы и настроенные не так, как сегодняшнее марионеточное руководство в Киеве, а действительно, люди, которые радеют за интересы своей страны, своего народа. Это, возможно, будет не сразу, но это будет обязательно», – рассуждает Слуцкий.