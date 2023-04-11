Слуцкий: ООН находится под диктатом Госдепа США

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Россия не сможет поднять вопросы, связанные с Украиной на предстоящем Совете безопасности в ООН, в котором она председательствует, из-за негативного влияние на организацию Госдепа США.

Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня заявил сегодня журналистам в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У министра иностранных дел нет пока американской визы. Надо отметить, что США совершенно непозволительным образом ведут себя в системе координат тех документов, которые подписаны некогда по размещению штаб-квартиры ООН на их территории в Нью-Йорке. Я как член российской делегации второй год подряд не получаю американскую визу. Все это заставляет задуматься о том, что ООН находится под серьезным влиянием Госдепартамента США. Мы видим, что введение в ряд стран воинских контингентов было вопреки резолюциям ООН. Все это заставляет задуматься о том, что сегодня нужно консолидировать усилия всех стран за то, чтобы ООН оставалась вершиной мировой многополярной архитектуры, как это было позиционировано по итогам Второй Мировой войны с поправкой на сегодняшние реалии», – сказал Слуцкий.