Слуцкий: ООН находится под диктатом Госдепа США

Елена Острякова .  
11.04.2023 18:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 198
 
Беспредел, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Россия не сможет поднять вопросы, связанные с Украиной на предстоящем Совете безопасности в ООН, в котором она председательствует, из-за негативного влияние на организацию Госдепа США.

Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня заявил сегодня журналистам в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не сможет поднять вопросы, связанные с Украиной на предстоящем Совете безопасности в ООН,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У министра иностранных дел нет пока американской визы. Надо отметить, что США совершенно непозволительным образом ведут себя в системе координат тех документов, которые подписаны некогда по размещению штаб-квартиры ООН на их территории в Нью-Йорке.

Я как член российской делегации второй год подряд не получаю американскую визу. Все это заставляет задуматься о том, что ООН находится под серьезным влиянием Госдепартамента США. Мы видим, что введение в ряд стран воинских контингентов было вопреки резолюциям ООН.

Все это заставляет задуматься о том, что сегодня нужно консолидировать усилия всех стран за то, чтобы ООН оставалась вершиной мировой многополярной архитектуры, как это было позиционировано по итогам Второй Мировой войны с поправкой на сегодняшние реалии», – сказал Слуцкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть