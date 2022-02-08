Слуцкий передал Вучичу икону от патриарха Кирилла
Президент Александр Вучич принял председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания России Леонида Слуцкого.
Гость вручил президенту Сербии икону Спаса и передал приветствие от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вучич поговорил со Слуцким о дальнейшем развитии сербско-российского сотрудничества в различных сферах, включая парламентское. Он отметил, что отношения между Сербией и Россией характеризуются взаимопониманием и доверием, и поблагодарил за твердую и активную поддержку России в защите целостности и независимости Сербии, ее государственных и национальных интересов.
Гость вручил сербскому президенту подарок от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передал приветствие от предстоятеля РПЦ. Вучич, в свою очередь, выразил надежду, что встретится с патриархом Кириллом во время своего следующего визита в Москву.
«Спасибо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за прекрасный подарок!», – написал Вучич в своем инстаграме под фотографией со встречи.
Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Леонид Слуцкий выразил удовлетворение ходом экономического сотрудничества между Сербией и Россией, подчеркнув, что рад тому, что совместные инфраструктурные проекты способствуют экономическому прогрессу страны.
Президент Вучич, со своей стороны, весьма положительно оценил работу РЖД на участке высокоскоростной железной дороги «Стара-Пазова – Нови-Сад» и привел другие примеры успешного сотрудничества в различных областях, которые способствуют развитию нашей экономики.
Оба собеседника выразили надежду, что тенденция к частым сербско-российским контактам на высшем уровне сохранится. Также стороны обсудили события в Восточной Европе.
Спасибо!
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