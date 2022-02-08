Слуцкий передал Вучичу икону от патриарха Кирилла

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Александр Вучич принял председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания России Леонида Слуцкого.

Гость вручил президенту Сербии икону Спаса и передал приветствие от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Вучич поговорил со Слуцким о дальнейшем развитии сербско-российского сотрудничества в различных сферах, включая парламентское. Он отметил, что отношения между Сербией и Россией характеризуются взаимопониманием и доверием, и поблагодарил за твердую и активную поддержку России в защите целостности и независимости Сербии, ее государственных и национальных интересов.

Гость вручил сербскому президенту подарок от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и передал приветствие от предстоятеля РПЦ. Вучич, в свою очередь, выразил надежду, что встретится с патриархом Кириллом во время своего следующего визита в Москву.

«Спасибо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за прекрасный подарок!», – написал Вучич в своем инстаграме под фотографией со встречи.

Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Леонид Слуцкий выразил удовлетворение ходом экономического сотрудничества между Сербией и Россией, подчеркнув, что рад тому, что совместные инфраструктурные проекты способствуют экономическому прогрессу страны.

Президент Вучич, со своей стороны, весьма положительно оценил работу РЖД на участке высокоскоростной железной дороги «Стара-Пазова – Нови-Сад» и привел другие примеры успешного сотрудничества в различных областях, которые способствуют развитию нашей экономики.

Оба собеседника выразили надежду, что тенденция к частым сербско-российским контактам на высшем уровне сохранится. Также стороны обсудили события в Восточной Европе.