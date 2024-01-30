Слуцкий: «Под Киркорова не умирают за Родину»

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Госдуме РФ обсудить возможность лишения артистов званий за «неприемлемое поведение».

Об этом он заявил сегодня с трибуны парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь о тех деятелях «культуры», которые сейчас уехали из страны, которые ходят на «голые вечеринки», считают, что надо соревноваться, у кого лучше — за миллион, два, пять миллионов рублей – новогодняя ёлка. На передовой не отдают свои жизни под Киркорова и других, которые сегодня дистанцируются от страны», – сказал Слуцкий.

Он отметил, что «там много людей очень незаурядных, но их поведение непонятно, их поведение неприемлемо, оно идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры».