Слуцкий: «Под Киркорова не умирают за Родину»
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Госдуме РФ обсудить возможность лишения артистов званий за «неприемлемое поведение».
Об этом он заявил сегодня с трибуны парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Речь о тех деятелях «культуры», которые сейчас уехали из страны, которые ходят на «голые вечеринки», считают, что надо соревноваться, у кого лучше — за миллион, два, пять миллионов рублей – новогодняя ёлка. На передовой не отдают свои жизни под Киркорова и других, которые сегодня дистанцируются от страны», – сказал Слуцкий.
Он отметил, что «там много людей очень незаурядных, но их поведение непонятно, их поведение неприемлемо, оно идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры».
Спасибо!
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