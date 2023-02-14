Слуцкий «приглушил оппозиционность» ЛДПР, чем только расстроил власть

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил оппозиционным фракциям в Госдуме РФ «на период до победы приглушить оппозиционность».

Об этом он заявил сегодня журналистам в кулуарах российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо оставить в стороне манеру навешивать друг на друга ярлыки, не заниматься пустопорожними пикировками. Сейчас необходимо встать плечом к плечу людям всех политических взглядов, вероисповеданий, возрастов, жизненного опыта, где бы кто ни проживал – вокруг тех задач, которые стоят перед страной и ставятся президентом. Задач, которые затрагивают интересы мобилизованных, добровольцев и просто граждан страны, в целях скорейшего достижения победы», – сказал Слуцкий.

Эта идея у него возникла после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналист Андрей Караулов обратил внимание на то, что в видеоотчете о встрече президента с лидерами думских фракций Слуцкого показывали 27 секунд, а лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 68

«Но и 27 секунд хватило, чтобы мы увидели, как волнуется Слуцкий, как мучительно он, блестящий оппозиционер, наследник Жириновского, подбирает слова. Зюганов и Слуцкий говорили в унисон, одобряли и поддерживали», – написал Караулов в своем ТГ-канале.

А политический обозреватель Андрей Гусий заметил, что прездиум Госдумы демонстративно не слушал Слуцкого, когда тот сегодня оглашал с трибуны свою инициативу о «приглушении оппозиционности».

«Лучше бы призвал коллег по Госдуме перестать заявлять абы что, лишь бы в СМИ попасть», – написал Гусий.

В целом аналитики сходятся на том, инициатива Слуцкого – признак глубокого кризиса в ЛДПР.

«Тот тип предложений, когда лучше делать и молчать, чем говорить и не делать. ЛДПР при Жириновском умудрялась сочетать оппозиционную риторику и сотрудничество с ЕР по ключевым вопросам. В итоге сложилось уникальное позиционирование партии. Сейчас Слуцкий лишает партию этого позиционирования, но не предлагает нового. Прямая дорога к кризису», – констатировал либеральный журналист Дмитрий Еловский.

«Следующим предложением лидера ЛДПР Слуцкого должна стать идея добровольно распустить партию. Удивительно, что после его сегодняшнего предложения полностью лечь под ЕР, не раздалось ни одного протестующего голоса однопартийцев. Еще удивительна неповоротливость единороссов – никто из них не догадался срочно принять Слуцкого в “Единую Россию”, а ведь очевидно, что заслужил. Но самое парадоксальное, что в таком маневре никто не нуждается. Ни ЛДПР, ни ЕР, ни даже АП РФ, которой меньше всего нужен вакуум на фланге “бедных-русских-злых”. То есть Слуцкий оказывает “Единой России”, простите за каламбур, медвежью услугу. Но все равно, в своем порыве лидер ЛДПР прекрасен – как кит, несущийся на скалы», – написал политолог Сергей Старовойтов.

Политтехнолог Евгений Минченко еще до встречи в Кремле обратил внимание на то, что в российских социальных сетях в последние недели появилось множество ботов с фальшивыми предсказаниями покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он считает, что их запускают политические противники партии. Политолог Константин Калачев с этим не согласен.

«Для ЛДПР – всё реклама, кроме некролога. С пиаровской и электоральной точки зрения – им только польза. Любое упоминание Жириновского работает на его канонизацию. Он уже икона, главное, чтобы его не забывали. А эта рассылка спама повышает индекс цитируемости. Мало кто читает сам прогноз, но все видят фамилию. Фамилию, которая жестко связана с ЛДПР — партией любителей Жириновского», – сказал Калачев.