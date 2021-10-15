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15.10.2021 18:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Соотечественники
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Слуцкий призвал не откладывая начать борьбу за Русский мир

За последнее столетие ни один язык не исчезал так быстро, как русский. Об этом...

За последнее столетие ни один язык не исчезал так быстро, как русский.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников в Москве заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт принудительная ассимиляция Русского мира в ряде стран. Я не сгущаю краски, мы должны говорить здесь, на всемирном конгрессе соотечественников, о том, что реально происходит. Ни один язык за последнее столетие так быстро не исчезал, как русский.

Давайте вспомним 89-90-й год – 350 миллионов человек говорило по-русски в мире, сейчас – порядка 270 миллионов. Ничтожный в историческом масштабе отрезок времени – 30 лет, и минус 80 миллионов человек.

Не нужно нам объявлять никаких войн – и не получится, мы самая боеготовая держава на планете. Но именно через размывание Русского мира, именно через возрастание молодёжи в семьях наших соотечественников, которые уже позиционируют себя не частицей Русского мира, идут опасные процессы.

И повернуть их вспять, не допустить коллапса Русского мира и Русской цивилизации – это задача именно нашего поколения. Здесь кто-то старше меня, кто-то младше, но эта задача должна быть решена именно сейчас, именно в это время, и президент  недаром неоднократно в своих выступлениях говорил и продолжает говорить именно об этом», – заявил Слуцкий.

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