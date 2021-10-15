Слуцкий призвал не откладывая начать борьбу за Русский мир

15.10.2021 18:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

За последнее столетие ни один язык не исчезал так быстро, как русский.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников в Москве заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт принудительная ассимиляция Русского мира в ряде стран. Я не сгущаю краски, мы должны говорить здесь, на всемирном конгрессе соотечественников, о том, что реально происходит. Ни один язык за последнее столетие так быстро не исчезал, как русский. Давайте вспомним 89-90-й год – 350 миллионов человек говорило по-русски в мире, сейчас – порядка 270 миллионов. Ничтожный в историческом масштабе отрезок времени – 30 лет, и минус 80 миллионов человек. Не нужно нам объявлять никаких войн – и не получится, мы самая боеготовая держава на планете. Но именно через размывание Русского мира, именно через возрастание молодёжи в семьях наших соотечественников, которые уже позиционируют себя не частицей Русского мира, идут опасные процессы. И повернуть их вспять, не допустить коллапса Русского мира и Русской цивилизации – это задача именно нашего поколения. Здесь кто-то старше меня, кто-то младше, но эта задача должна быть решена именно сейчас, именно в это время, и президент недаром неоднократно в своих выступлениях говорил и продолжает говорить именно об этом», – заявил Слуцкий.