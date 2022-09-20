Слуцкий: Россия должна «в ближайшие дни и часы» поддержать референдумы

Россия должна незамедлительно одобрить инициативу о проведении референдумов о воссоединении с ЛДНР.

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сегодняшних условиях другого решения быть не может. Референдумы обязательно состоятся. Руководство ЛДНР уже принимает необходимые меры. Необходимо поддержать этих мужественных людей, которые 8 лет, принимая на себя снаряды с надписями «Детям Донбасса», сражались за то, чтобы оставаться частицей Русского мира и русской цивилизации.

Там уже работает десант добровольцев ЛДПР. Работают в центре оказания правовой помощи. Но все детали отступают на второй план перед необходимостью в ближайшие дни и часы отреагировать на позицию населения. Референдумы необходимо проводить и дать тем самым жесточайший отпор киевской хунте, которая перешла все и всевозможные красные линии», – сказал Слуцкий.