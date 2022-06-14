Слуцкий: Враг уничтожает Донецк. Пора закрепить волю жителей ЛДНР на референдумах.

14.06.2022  14:17 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Поддерживаемые Западом украинские нацисты не только не собираются сдаваться, но и беспрецедентно увеличивают масштабы террора Донбасса.

Об этом на заседании в Госдуме РФ заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддерживаемые Западом украинские нацисты не только не собираются сдаваться, но и беспрецедентно увеличивают масштабы...

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«За выходные произошёл обстрел Донецка, которого не было никогда ещё за период конфликта. Это невероятные цифры: 86 снарядов, выпущенных из «Градов», 14 из «Ураганов», 32 из артиллеристских орудий 155 мм. Как сказал глава ДНР, противник просто перешёл все рубежи.

Мы видим, что украинские националисты, поддерживаемые Западом, не желают сдаваться, но, безусловно, враг будет разбит и далее по тексту», – сказал политик.

«Что касается ситуации с Донбассом, мы призываем все фракции к сотрудничеству, здесь нет политических различий. Это – направлено на людей. Мы помним Крым и Севастополь.

Они вернулись домой, в родную Россию, без единого выстрела. Здесь – другая ситуация. Когда более 10 тысяч людей отдали жизни за то, чтобы жить так и говорить на том языке, на котором они считают нужным. И в ближайшее время это будет закреплено референдумами, вне всякого сомнения», – заявил Слуцкий.

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