«Слуг народа» беспокоит возможная потеря Одессы

07.07.2020, Киев, Игорь Петров

Партия «Слуга народа» рискует потерять позиции в Одессе – одном из базовых регионов, который показал хороший уровень поддержки на прошлогодних выборах в Верховную раду.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский и его команда прекрасно понимают, что у них очень большая проблема с региональной политикой. Регионы за последний год начали жить своей жизнью.

Ключевая интрига будет заключаться в следующем. Поскольку на минувших выборах юг Украины был базовым регионом, где у «зеленых» были самые прочные позиции, то многие задают вопрос: как на фоне снижение рейтинга Зеленского и «слуг народа» как это отразиться на Одесск, Николаеве?

Та социология, которая мелькнула в июне по Одесской области, показывает, что пока дела у «зеленых» не так уж и плохи. По-прежнему «Слуга народа» сохраняет рейтинг на уровне 24-25 процентов, следом за ним идет «За жизнь».

Другой момент – в Одессе всегда в последние годы сложились очень непростые отношения между Трухановым, который все-таки близок группе Ахметова-Новинского, и людьми Бойко-Медведчука представляющими «За жизнь». Эта перманентная война во-первых, привела к тому, что Труханов будет двигаться на выборы со своим политическим проектом «Доверяй делам».

Но одесситы отмечают то, что рейтинг этой политической силы, мэрской политической силы последний год достаточно заметно снизился. Сегодня по городу они идут третьими вслед за «За жизнь». И сенсация месяца – наметившиеся в апреле-мае достаточно заметный, стремительный рост поддержке партии Шария, 11 процентов по Одессе. Естественно вот этот момент он не может не волновать «слуг народа» и «За жизнь», поскольку они прекрасно понимают, у кого подъедает партия Шария», – сказал политолог.