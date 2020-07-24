«Слуг народа» заставили вызубрить специальные условные сигналы для «правильного» голосования в Раде

24.07.2020, Киев, Игорь Петров

Для того, чтобы депутаты фракции «Слуга народа» нажимали ту или иную кнопку при голосованиях, спикер и Офис президента выработали систему специальных «сигналов», и когда глава Верховной Рады перед голосованием говорит определенные слова – все понимают, как они должны голосовать.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, которые в «Слуге народа» нажимают кнопки, законы не читают, не понимают, за что они голосуют, абсолютно некомпетентны, что в каждом законе хорошего и плохого для страны. И они выработали модель – чтобы ориентировать всю эту массу как голосовать, глава Верховной Рады договорился с администрацией президента, что он говорит правильные слова перед голосованием.

Если он говорит, например, «Поддерживаем и голосуем», то они жмут зеленую кнопку. Если он говорит «Прошу определяться и голосовать», это значит что не надо голосовать. Вы понимаете, до чего это все уже доведено?

Если сравнивать любой созыв парламента с тем, что сейчас сидит в парламенте, это небо и земля. И я вот какой вопрос себе задаю – а если глава Верховной Рады отвлечется, например, на телефонный разговор, и скажет неправильные слова этой массе? Они же с ума сойдут, они запутаются – что делать, когда глава Верховной Рады вдруг дает неправильные сигналы?», – иронизирует Тимошенко.