24.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Слуг народа» заставили вызубрить специальные условные сигналы для «правильного» голосования в Раде


Для того, чтобы депутаты фракции «Слуга народа» нажимали ту или иную кнопку при голосованиях, спикер и Офис президента выработали систему специальных «сигналов», и когда глава Верховной Рады перед голосованием говорит определенные слова – все понимают, как они должны голосовать.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Люди, которые в «Слуге народа» нажимают кнопки, законы не читают, не понимают, за что они голосуют, абсолютно некомпетентны, что в каждом законе хорошего и плохого для страны. И они выработали модель – чтобы ориентировать всю эту массу как голосовать, глава Верховной Рады договорился с администрацией президента, что он говорит правильные слова перед голосованием.

Если он говорит, например, «Поддерживаем и голосуем», то они жмут зеленую кнопку. Если он говорит «Прошу определяться и голосовать», это значит что не надо голосовать. Вы понимаете, до чего это все уже доведено?

Если сравнивать любой созыв парламента с тем, что сейчас сидит в парламенте, это небо и земля. И я вот какой вопрос себе задаю – а если глава Верховной Рады отвлечется, например, на телефонный разговор, и скажет неправильные слова этой массе? Они же с ума сойдут, они запутаются – что делать, когда глава Верховной Рады вдруг дает неправильные сигналы?», – иронизирует Тимошенко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть