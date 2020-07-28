«Слуг народа» ждёт вылет уже в первом туре региональных выборов – эксперты

28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине в ходе проведения выборов этой осенью высока вероятность того, что в регионах «Партия мэров» фактически «вынесет» кандидатов «Слуги народа» уже в первом туре, после чего во втором туре будут соперничать между собой только представители местного самоуправления.

К такому мнению пришли эксперты на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о «Партии мэров», то там, по сути, тяжеловесов-то и нет», – заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Пригласили мэра Николаева. Рейтинг поддержки в городе на уровне жирности диетического кефира – человек не переизбираем. Да, есть шансы у Райковича (Кировоград – ред.), у Сухомлина (Житомир – ред.) неплохая поддержка. Но там 50 на 50. С Каспруком (мэр Черновцов – ред.) – с ним показали, как принуждают к примерному политическому поведению», – отметил Золотарёв.

«Поэтому, все-таки, это не «Партия мэров», а партия Корбана и Филатова (Харьков и Днепропетровск – ред.) И когда мэры спрашивают, стоит ли связываться – нет, это предложение, от которого лучше отказаться. Потому что, собственно, в Днепре – это партия власти, по большому счету.

Провозглашаются благие идеи – децентрализация, расширение прав местного самоуправления, но на самом деле, это не партия местного самоуправления, а партия местного самоуправства, потому что такой беспредел, как в Днепре, нужно еще и поискать», – добавил эксперт.

По его словам, сравнивать Харьков и Днепропетровск – это «сравнивать несравнимое».

«За годы мэрства Филатова город уж точно лучше не стал, а более того, опустился в ряды середнячков. Более того, Филатов уникален тем, что впервые мэр Днепра пиарит себя любимого за свой счет. 170 миллионов на саморекламу и при этом, нет денег на музыкальные школы. У него есть выдающийся КВНщик-пропагандист Гендин, который непонятно, что делает.

Поэтому когда представители «Пропозиции» заявляют о себе как о «Партии мэров» – они натягивают сову на глобус. Да, Корбан, безусловно, хочет быть, как Коломойский, но опять же, подчеркиваю, сравнивают несравнимое.

До Коломойского ему еще очень далеко. Но, на лицо, обзаводится пакетом акций, злые языки говорят, что и ОПЗЖ контролирует в Днепропетровске и на «Европейскую солидарность» глаз положил. Но это такие реалии местной политики», – заключил Золотарёв.

Кроме того, руководитель Социологического центра имени М. Драгоманова Сергей Штепа подчеркнул, что «Слуга народа» фактически может вылететь уже в первом туре.

«По нашим исследованиям, партия «Слуга народа», собственно говоря, занимает только приблизительно третьи позиции в каждом из этих регионов. То есть, во второй тур проходят местные кандидаты, соответственно, Филатов и Краснов в Днепре, Кивалов и Труханов в Одессе.

Таким образом, мы говорим про то, что самого Зеленского поддерживают больше, партию меньше, а его местных представителей еще меньше.

Соответственно, ни в одном из этих регионов, по моему мнению, рассчитывать на второй тур «Слуга народа» вряд ли сможет», – подвел итог Штепа.