«Слуг» погонят на выборы разбив на несколько стад

02.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Рейтинги президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» продолжают падать, и к следующим парламентским выборам эту партию разделят на несколько проектов, ориентированных на разные группы избирателей.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил политический эксперт Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С рейтингами все довольно печально. Зеленский занимается закручиванием гаек, но в мировой истории закручивать гайки можно с более высоким рейтингом, когда тебя поддерживает хотя бы половина населения. А если ты хромаешь, то при закручивании резьба может слететь. Пока не до конца понятно, как именно она слетит. Похоже, условные националисты более опасны для Зеленского условных ОПЗЖ», – сказал политолог.

У партии Зеленского в случае новых выборов уже точно не будет монобольшинства, поэтому ее разделят на разные проекты.

«Слуга народа» может разбиться на несколько проектов, частично контролируемых, частично – нет. Только ленивый не говорит, что Разумков куда-то дрейфует, ведет свою независимую политику. Например, когда принимали законопроект о земле, он вообще не председательствовал. То есть он старается сохранить лицо, не запачкаться в этой зеленой жиже.

Предполагается сделать проект, который будет от Офиса президента, но в то же время ориентироваться на избирателей восточных городов. Есть еще самые разные группы внутри «Слуги народа», все эти проекты ждут своего часа. Зеленский понимает, что если он назначает досрочные выборы и идти на них одной колонной, то результат будет печальным. Уже будет совершенно не монобольшинство. А если идти несколькими колоннами, то исход выборов будет не настолько печален», – рассуждает Спиридонов.