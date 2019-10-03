«Слуга МВФ»: украинский депутат возмутился отказом Рады расследовать махинации НБУ при Порошенко

03.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Спикер ВР Украины Дмитрий Разумков изъял из повестки дня парламента проект постановления о создании временной следственной комиссии «О расследовании деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 2014-2019 годы», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил инициатор принятия постановления и его автор, нардеп от “Слуги народа” и бывший журналист Александр Дубинский.

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“Задал вопрос на фракции, кто принял такое решение, и получил следующий ответ:

– решение принято Кабинетом министров и Офисом президента после консультаций с МВФ.

Не получил ответа на вопрос, зачем нам все вышеупомянутые органы, если все решения теперь принимаются в МВФ?

Но теперь догадываюсь, что если Гонтареву и Ко принято решение не трогать, то Порошенко точно можно не переживать”, – написал депутат на своей страничке в соцсети.

“Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии”, – с сарказмом добавил Дубинский.

Как сообщал ПолитНавигатор, Дубинский неоднократно критиковал грантоедский офис эффективных реформ BRDO, связанный с нынешним премьером Алексеем Гончаруком за подготовку массы некачественных законопроектов, за которые потом заставляют голосовать депутатов президентской фракции.

Как известно, ранее олигарх Игорь Коломойский неоднократно призывал Зеленского и руководство страны “меньше слушать МВФ” и даже обьявить дефолт, в противном случае – по прогнозам Коломойского – нынешняя власть финиширует с рейтингом, примерно равным тому, с которым финишировал Порошенко.