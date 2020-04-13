13.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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«Слуга народа» может не дожить до выборов




Партия «Слуга народа» в силу отсутствия ячеек в регионах не может полноценно готовиться к местным выборам.

Об этом в интервью «CapitalTV» заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия, у которой нет региональных ячеек, не может, по большому счету, на уровне региональных ячеек проводить подготовку к выборам. Поэтому стратегией партстроительства выбрана продажа франшиз, как у «Макдональдса». У них подготовка к выборам – это подбор платежеспособных претендентов на то, чтобы пройти.

Но тут палка о двух концах: чем больше они будут оттягивать местные выборы, тем больше у них будет падать рейтинг. Вариантов всего два – или провести их в срок по Конституции, или перенести на следующую весну, потому что больше некуда переносить. А к следующей весне… я прошу прощения, пусть они долго и счастливо живут, но это очень оптимистичный сценарий», – сказала Дьяченко.

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