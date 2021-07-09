«Слуга народа» поплакался, что немцам и французам Украина до лампочки со своей войной

09.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Рядовые граждане Старой Европы считают, что конфликт на Донбассе уже давно закончился, а власти европейских стран, прежде всего, ориентируются на своё общество.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил депутат от фракции «Слуга народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть социология по поводу того, как оценивают действия власти для завершения войны в нынешней ситуации. 31% считает, что делается слишком мало. Согласны ли вы с такими оценками?» – спросила ведущая.

«Если бы можно было решить этот вопрос, то его нужно было решать очень быстро в 14-15 годах, когда была общая поддержка мира, понимание того, что происходит, – ответил Дунда. – На сегодняшний день в западном обществе этого не существует».

«Вчера приехала французская делегация, мы с ними общались, как не парламентарии, не правительства воспринимают, а как воспринимает рядовой гражданин Франции, Германии, Дании. А они говорят, что у нас нет этого на повестке дня, у нас француз, условно говоря, Фермон Клерман не знает об этом, они думают, что конфликт закончился, и этого не существует. Речь о том, что правительства, так или иначе, даже имея понимание происходящего, они всё равно ориентируются на своё общество. И это, в первую очередь, проблема наша», – пожаловался «слуга народа».