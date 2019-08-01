«Слуга народа» расколется минимум на три группы

01.08.2019

В пропрезидентской партии «Слуга народа», победившей на украинских парламентских выборах, не будет единства.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что уже раскол несомненен. Должны уже возникнуть какие-то группы. Конечно, Коломойский не будет же под кустом сидеть, у него группа будет однозначно, она уже есть, и он её кристаллизует. Конечно же, будет группа Дубинского, это точно будут отдельные мажоритарщики. Будет группа, естественно, Авакова», – заметил эксперт.

Политтехнолог Андрей Золотарёв также обратил внимание на недавний скандал, связанный с унижением новоизбранных депутатов от «Слуги народа» со стороны советника президента Никиты Потураева, сказавшего, что новые депутаты ничего собой не представляют. Эксперт подчеркнул, что такое отношение рано или поздно может сделать этих депутатов лёгкой мишенью для вербовки и перекупа.

«Такое ущемление самолюбия – это потенциальный объект для вербовки, для прихода гонцов от отцов-содержателей, с сумочкой, с кэшем. То есть, когда человек чем-то ущемлён, считает, что его недооценивают, что его унижают – он потенциальный объект для вербовки. А для «Слуги народа» это очень большой риск того, что начнётся такая подспудная работа. Как только начнутся жалобы о том, что «жить на тысячу долларов в Киеве невозможно», что «нас не ценят», «нас строят» – это чёткий сигнал того, что начинается вот этот процесс», – отметил Золотарёв.