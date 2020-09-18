«Слуга народа» тянет Зеленского на дно

18.09.2020, Киев, Игорь Петров

За год с лишним у власти президент Владимир Зеленский и партия «Слуга народа» растеряли поддержку демонстрируя пренебрежение интересами страны и законностью.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, Зеленский не должен был заявлять, что так называемые «пленки Деркача», содержащие компромат на бывшего вице-президента США Джозефа байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, не являются приоритетом, а Киеву не следует вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в США.

Ранее в в интервью британскому изданию The Telegraph Зеленский заявил по поводу пленок следующее: «Зачем нужно снова втягивать в это Украину? … Сейчас мы пользуемся двухпартийной поддержкой в США – как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не является приоритетом».

«Для Украины двухпартийная поддержка [США] важна, но она – второстепенна. Первоочередно для Украины верховенство права, работающие законы, функционирующая Генпрокуратура. Деркач сообщает о преступлении, он делает публичные заявления о возможно совершенных преступлениях. Не расследовать их мы не имеем права. Наша задача – не думать, как отреагируют США, сохранится ли поддержка от демократов, как это использует Трамп. Задача – обеспечить расследование всех этих заявлений», – прокомментировал высказывание Зеленского эксперт.

Он считает, что еще одним примером пренебрежения законностью – безнаказанность депутатов.

«За 2010-2014 годы к ответственности привлечено более 10 депутатов. Депутат от большинства, Марков, даже сел в тюрьму. С 2014 по 2019 годы, предыдущий парламент – 12 депутатов с которых снимали депутатскую неприкосновенность, возбуждали следствия. А уже за год без депутатской неприкосновенности – ни одного привлечения. То есть депутатская неприкосновенность не мешала», – отмечает политолог.

По его словам, падение популярности партии власти привело к тому, что сейчас бренд «Слуги народа» минусует рейтинг кандидата в регионе.

«Ситуация поменялась. В президенте разочаровываются, в парламенте разочаровываются, в «слугах» разочаровываются. Бренд уже больше не ведет. Истории успеха, которая критически важны на этих выборах, у этих людей нет. Это уже не работает. Сейчас сейчас бренд «Слуги народа» минусует рейтинг кандидата в регионах. Я вижу социологию, вижу, как в некоторых областных центрах у кандидатов выше рейтинг, чем у «Слуги народа», партии в горсовет», – сказал политолог.

Он не исключает, что очередная отставка правительства вполне возможна.

«Голосование за этот бюджет – вотум доверия правительству. Если бюджет не поддержат, парламент не найдет голоса за бюджет, то это правительство уйдет в отставку. Пока я вижу, что этот процесс очень сложный», – резюмировал Бортник.