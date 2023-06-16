«Слуге народа» пророчат дробление на три проекта

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Партия «Слуга народа», скорее всего, прекратит свое существование к следующими выборам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Дикий live» заявил депутат Верховной рады, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

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Его попросили ответить на вопрос, является ли правящая президентская партия «Слуга народа» политическими трупом.

«Я думаю, что «Слуги народа» на следующих выборах, скорее всего не будет. Но опять же – это будет определять социология. Если хотя бы 5 – 7 – 10 процентов они смогут собрать, эта партия останется. Только она будет переформатирована в партию, например, [спикера ВР] Стефанчука», – сказал Дубинский.

Он считает, что появится «блок Зеленского», а президент объявит, что ведет только новые лица, но Слугу народа» назовет «нашими друзьями.

«Плюс еще появятся, скорее всего, квазипартии для избирателей Юго-Востока, где из «Слуги народа» будут отобраны определенные персонажи, защищающие русский язык и 9 Мая», – добавил депутат.

По его словам, таким образом нынешняя власть пойдет на выборы тремя проектами в попытке «получить что-то похожее на результат 2019 года в районе 55% на троих».