«Слуги Кремля». Порошенковцы устроили шабаш под окнами Зеленского

14.07.2021, Киев, Игорь Петров

Под офисом президента Украины проходил митинг в поддержку генерала Игоря Павловского, бывшего при президента Петре Порошенко заместителем министра обороны.

Об этом с места событий передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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ГБР подозревает Павловского, и председателя правления принадлежавшего Порошенко предприятия «Кузня на Рыбальском» Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016 – 2018 годах некачественных военных катеров. По решению суда Павловский арестован на два месяца.

Выступая на митинге генерал-лейтенант, депутат ВР Михаил Забродский заявил, что Зеленский преследует патриотов, а бенефициар дела против Павловского – «страна-агрессор», поскольку Украина в результате останется без единственного предприятия, которое изготавливает боевые катера.

«Безусловно, это – Российская Федерация. Можно сколько угодно рассчитывать на помощь партнеров, на то, что катера нам поставят британцы, американцы. Все это хорошо. Возможно, это тоже выход. Но как бы там ни было, на Черном море и на Азове еще долго не будет корабельного и катерного состава отечественного производства. Сделано все, чтобы испортить репутацию единственного в стране судостроительного предприятия», – сказал генерал.

По его словам, подозрение Павловскому предъявили только потому, что он был замминистра обороны.

«Первая и главная цель – приостановить поставки отечественных образцов, вторая цель – дискредитировать патриотическое движение, тех, кто сейчас уже в далеком 2014 не побоялся брать на себя ответственность. Сейчас эта кампания развернута, направлена против них. Это нацелено против всех тех, кто тогда не побоялся », – добавил Забродский.

Еще один депутат Рады Ростислав Павленко заявил, что это не первое такого рода дело против «патриотов».

«Генерал Павловский – только один из них. Вспомним генерала Марченко, генерала Шевчука, Мельника, дело Антоненко и Кузьменко. Зеленский и компания воюют и будут воевать со всем, что не дает реализовать план, который ему кажется таким простым и понятным – зачем мы сопротивляемся России?

Мы все должны собираться вместе, потому что нужно Зеленскому и компании рассказывать о том, что «есть разница». Есть различие, очень резкое отличие между Украиной и Малороссией, так как Малороссия не имеет будущего. И то, что Путин сейчас пишет статейки украинском языке, означает лишь одно – они готовят новый этап наступления, для них сейчас очень важно сломить волю к сопротивлению. А Зеленский продолжает свою линию на подыгрывание », – заявил Павленко.

А депутат Михаил Бондарь заявил, что Зеленский – уклонист, поэтому он не любит тех, кто воевал.

«Когда Зеленскому приходили повестки, чтобы взять оружие и пойти защищать наше государство, он уклонялся от этого. К чему это все привело? Привело к тому, что мы теперь с собратьями встречаемся в судах, куда приходим защищать своих собратьев, волонтеров, медиков, непосредственно участвовали и в Майдане, и в АТО. И в том числе боевых генералов, которые приложили максимум усилий для того, чтобы наш оборонный комплекс был способен защищать государство», – сказал Бондарь.

На акции выступили также представители завода «Кузня на Рыбальском», которые уверяли, что их предприятие делает качественные катера.

«Качество катеров очень высокое. Вы не найдете катеров других стран, у которых есть бронь. У наших – есть. Мы хотим работать и делаем качественные катера», – сказал один из рабочих.

Митингующие скандировали «Заводчанам – работу!», а депутат от фракции Порошенко Мария Ионова заявила что «некачественный» сам Зеленский.

«Этому некачественному потерпевшему мешает армия, мешает мова, все, что создает современную Украину. Но ему хорошо ползать на коленках перед Путиным, заглядывать ему в глаза и рассказывать, что Путина не так поняли, что он нас не просто завоевать хочет», – сказала она.

Также Ионова призвала «выгонять всякое некачественное фэ».