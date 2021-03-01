«Слуги народа» дали добро Зеленскому на полную узурпацию власти

16.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада направила в Конституционный суд проект поправок в Конституцию, который предусматривает назначение президентом Украины директора НАБУ, избранного на конкурсной основе по согласию парламента. Такие же полномочия Раде законопроект предоставляет и при назначении главы ГБР.

За проект закона проголосовало абсолютное большинство присутствующих на заседании депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С резкой критикой инициативы выступил представитель «ОПЗЖ» Василий Нимченко.

«В 2019 году по аналогичному вопросу Конституционный суд принял решение и сказал: не топчите Конституцию, периметры полномочий президента обозначены исключительно нормами Конституции, статьёй 106. Что тут непонятного?

По тем же вопросам, по тем же ГБР, тем же НАБУ и так далее. На сегодняшний день именно действиями с Банковой, действиями провластных сил парализована деятельность стража Конституции, коим является Конституционный суд!

Вопрос стоит о внесении изменений в Конституцию, почему мы считаем Конституцию той тряпкой, которую может рвать собака под любым углом? Посмотрите, сколько за два года было поставлено вопросов об изменениях в Конституции», – заявил Нимченко.

«Президент уже с этим вопросом ходил, и ему Конституционный суд уже ответил, что, пан глава государства, действуйте в нормах Конституции. Мы видим, что это инициатива от народных депутатов, это их право. Вместе с тем, я не хотел бы, чтобы на алтарь был положен вопрос узурпации власти в одних руках в нашей стране, которая является парламентской республикой – не президентской!» – возмущался депутат.

Однако в защиту законопроекта вышел на трибуну депутат «Слуги народа» Фёдор Вениславский.

«Мы с вами голосуем за законопроект о внесении изменении в Кконституцию Украины и предлагаем направить его в КС Украины. Невозможно оценивать конституционность законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, манипулируя выводом КС Украины по абсолютно другому законопроекту, который абсолютно другую процедуру предусматривает по назначению директоров ГБР, НАБУ!

Второе, не надо манипулировать и призывать к разным инсинуациям по поводу законопроекта, который должен обеспечить максимальный баланс полномочий ВР и президента по процедуре назначения руководителей органов, которые обеспечивают борьбу с коррупцией и преступлениями в высших эшелонах власти. Именно для того, чтобы подчеркнуть парламентско-президентскую форму правления, пан Нимченко, а не парламентскую! Как раз предусмотрено, что этот законопроект предусматривает обязательное согласие парламента по назначение президентом директоров ГБР и НАБУ», – заявил «слуга народа».

«Этот законопроект про максимальную независимость директоров НАБУ и ГБР. Я уверен, что этим законом мы сможем повысить статус ГБР до статуса ФБР США, где не будет ни у кого вопросов по эффективности этого органа, так же, как и по НАБУ», – добавил Вениславский.

Услышав упрёк в свой адрес, Василий Нимченко с места вступил в перепалку.

«Вопрос, какая мы республика – это ноу-хау, нет чуть-чуть беременных или не беременных, есть вопрос – парламентская или президентская, почитайте мировую теорию», – огрызнулся депутат.

«Кстати, хочу сказать президиуму, надо ещё посмотреть, кто такой пан докладчик? Нет ли тут конфликта интересов пана Вениславского, поскольку он – народный депутат, а представляет президента», – поделился подозрениями Нимченко.

Также категорически против инициативы выступил представитель «Батькивщины» Сергей Власенко.

«Где борьба с коррупцией? Нас отвлекают от того, что уровень коррупции в стране растёт, никто с коррупцией не борется, а нам сейчас предлагают неконституционным образом снова что-то поменять, чтобы сказать: а теперь, через два года президентства мы начнём бороться с коррупцией – это не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией!» – возмущался соратник Юлии Тимошенко.

Тем не менее, решение о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 «О внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (относительно порядка назначения на должности и увольнения из должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)» поддержали 267 депутатов, из которых 225 – представители «Слуги народа».

Также «за» проголосовало две трети партии «За майбутне» и «Довира» практически всем составом. Примечательно, что проголосовавших «против» у «Батькивщины» оказалось почти втрое больше, чем в «ОПЗЖ».

Теперь, в случае признания КСУ статей законопроекта – не противоречащими Конституции, Верховная рада повторно рассмотрит проект закона для его утверждения.