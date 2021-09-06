«Слуги народа» и «налоговый маньяк» Гетьманцев обдерут украинцев как липку – Богатырёв

Украинская власть продолжает политику повышения прямых и непрямых налогов, и очередным шагом в этом направлении стала так называемая «налоговая амнистия», которая обернется дополнительными поборами с любых крупных покупок.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из этих тенденций, которые остаются неизменной на протяжении последних месяцев и даже последних лет – это тенденция на тотальную фискализацию. Она состоит в повышении прямых и непрямых налогов и попытках обложить налогами все то, что до сих пор ими не обложено, а также в попытках вывести средства граждан из тени и, опять же таки, обложить их налогами.

Давайте вспомним, что у нас был принят законопроект о так называемой налоговой декларации. Добровольное налоговое декларирование – именно так анонсировали его «слуги народа», а сейчас, буквально две недели назад мы узнали, что это налоговое декларирование, как в принципе и прогнозировалось, будет не добровольным, а обязательным, потому что «слуги народа» во главе с налоговым маньякам Даниилом Гетьманцевым готовят еще один законопроект, который будет подразумевать контроль происхождения средств по факту осуществления покупок.

В частности, вот приносите вы деньги за покупку квартиры, вносите их в банк, вас спрашивают об их происхождении. Если вы не можете это происхождение подтвердить какими-либо документами, то тогда платите 18 процентов налога. То же самое – при покупке квартиры, при покупке машины, при покупке земли или чего бы то ни было еще.

Таким образом, граждан Украины хотят загнать в налоговую кабалу, хотят стимулировать к заполнению вот этих налоговых деклараций. То есть, либо ты платишь девять процентов по налоговой декларации, внеся туда свою наличку накопленную за долгие годы, либо же ты в один прекрасный момент просто не сможешь эту наличку потратить, а как только ты захочешь ее потратить, то ее обложат налогом в 18 процентов. Вот такое вот «человеколюбивое», «дружелюбное» гражданину наше современное государство.

Эта тенденция исходит из очень простого факта – из дефицита бюджета, который у нас нарастает, который не за что покрывать, МВФ помимо вот этих «вертолетных» денег, двух с половиной миллиардов, новую кредитную программу давать не хочет.

Соответственно, нужно сдирать деньги с граждан. Поэтому тарифы будут расти (а тарифы это у нас скрытые налоги), поэтому тотальная фискализация как малых и средних предпринимателей, так и рядовых граждан будет продолжаться, и это перспектива безрадостная, так как не видно ей ни конца, ни края. Пока как липку не обдерут граждан – не отстанут от них.

Вот такая перспектива и на ближайшую осень, и на деятельность Рады и на деятельность Кабмина и на деятельность президента. Безрадостная и печальная», – заключил Даниил Богатырёв.