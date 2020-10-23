«Слуги народа» не нашли «богатый Донбасс Зеленского»

23.10.2020

Местное население не стало радоваться визиту представителей украинской власти из команды президента Владимира Зеленского на оккупированную Киевом территорию Донбасса.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Наверное, впервые за долгое время «слугам народа» удалось совершить нечто похожее на имитацию депутатской работы.

Зе-нардепы с благословения главного «народного» «слуги» Зеленского отправились в путешествие по Донбассу, вернее по его территории, подконтрольной Киеву. Из 120 депутатов, ранее заявленных украинским президентом, половина «растворилась» в пути: не комильфо высокопоставленным особам ехать к выживающим в прифронтовой зоне «людишкам».

Не осталось незамеченным и беспокойство «народных» избранников за личную безопасность: для 60 депутатов было организовано 1 000 солдат в качестве охраны. А дорогие машины нардепы сменили на бронированную спецтехнику. От кого защищаются представители президентской партии «Слуга народа» – от самого народа?

Очевидно, что липовая активность украинских депутатов обусловлена сугубо местными выборами, которые состоятся 25 октября. Ничего удивительного: зе-пришельцам надо «за уши» вытягивать подмоченную репутацию партии Зеленского. Ведь с потерей электората, депутаты лишатся своей кормушки.

К слову, с хлебом-солью народных «слуг» донбассовцы не встретили, чего и следовало ожидать. Людей раздосадовало уничижительное отношение к ним со стороны Зе-лакеев. Народ в очередной раз убедился, что находится с «элитными» чиновниками на разных полюсах. А представители так называемого Нацкорпуса и вовсе чуть не разобрали лакеев Зеленского на запчасти.

Поездка в Донбасс доставила тепличным политикам сплошной дискомфорт. По их многочисленным жалобам ночевать им пришлось в землянках и бункерах, а не в дорогих гостиницах, к которым так привыкли «голубокровные слуги». После такого «путешествия» им, наверное, придется провести оздоровительный курс на заграничных курортах. За государственный счет, разумеется.

Еще одно разочарование «поджидало» депутатов в ходе Зе-командировки: в оккупированном Киевом шахтерском регионе они не увидели «современный, безопасный и богатый Донбасс» Зеленского, о котором тот балаболил во время своего послания парламенту. Зато «слуги» невооруженным глазом разглядели руины и нищету. Вышла какая-то президентская несостыковочка…

У Зе-команды не хватило смелости порекомендовать представителям ВФУ, чтоб те соблюдали перемирие, которое постоянно нарушают. Побоялись. Это объяснимо, ведь сам гарант (???) Конституции «незалежной» как огня боится украинских военных, игнорирующих распоряжения украинского президента.

Зато «слуги» народа сообщили, что в ходе поездки обсуждали мирные инициативы. «Обсуждать» у президентских подельников получается лучше, чем реализовывать свои «балачки» на практике, – реальных подвижек по установлению мира в Донбассе как не было, так и не будет.

В итоге двухдневного паломничества Зе-депутатов в Донбасс имеем очередной неудачный фарс, который наглядно демонстрирует реальное положение дел в стране, которая (всё больше приходит это понимание) по какому-то неведомому недоразумению попала в управление бездарным клоунам.