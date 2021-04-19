«Слуги народа» обратились к Зеленскому с требованием разорвать дипотношения с РФ и ввести войска НАТО на Украину

19.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Подконтрольные президенту Украины члены фракции «Слуга народа» призвали главу государства разорвать дипломатические отношения с Россией, провести мобилизацию резервистов и попросить НАТО разместить на территории Украины воинские контингенты и ракетные системы.

Об этом говорится в заявлении членов фракции, которое в своем блоге опубликовала депутат Верховной рады Лиза Богуцкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутаты также предлагают попросить у НАТО ввести корабли для патрулирования Черного моря, а Кабмину – расторгнуть соглашение о совместном с Россией использовании Азовского моря и Керченского пролива.

“Призываем Президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины:

– разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией;

– внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О территориальной обороне»;

– провести призыв резервистов в Вооруженные Силы Украины и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации;

– безотлагательно обратиться к правительствам государств подписантов Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум) Великобритании и Соединенных Штатов Америки о временном направления своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ ввиду нарушения Российской Федерацией обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины;

– в соответствии с пунктом в) статьи 3 Закона Украины «О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины» безотлагательно заключить и направить на ратификацию Верховной Радой Украины международные соглашения с соответствующими государствами – стратегическими партнерами по упрощению порядка допуска на территорию Украины их воинских контингентов;

– обратиться к правительствам государств-партнеров по НАТО с предложениями:

а) о временном (на период обострения, обусловленного наращиванием войск (сил) Российской Федерации вблизи границ Украины) развертывание на территории нашего государства подразделений противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей в литоральных водах Украины, с целью сдерживания возможных агрессивных действий Москвы с моря и воздуха,

б) о срочной военно-технической помощи Украине вооружением и боеприпасами для сдерживания возможной агрессии и обеспечения неотложных нужд обороны Украины в случае ее осуществления,

в) о временном (на период обострения, обусловленного наращиванием войск (сил) Российской Федерации вблизи границ Украины) развертывании в Черном море совместной операции по патрулированию морских путей от пролива Босфор в направлении черноморских портов Болгарии, Румынии, Украины;

– внести на рассмотрение Верховной Рады Украины как неотложные законопроекты об отказе от концепции совместного использования с Россией Азовского моря и Керченского пролива, оформления государственной морской границы и реализации других международно-правовых мер в Азовском и Черном морях и Керченском проливе», – говорится в заявлении.

В документе также призывают отказаться от импорта российской продукции и услуг, а граждан Украины, находящихся на территории РФ, вернуться домой.