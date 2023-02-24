«Слуги народа» посещают «русский объект» в центре Киева

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Несмотря на уже год длящийся военный конфликт с РФ, в центре Киева продолжает работать крупный российский бизнес.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает киевский антироссийский пропагандистский портал «Украинская правда», обнародовавший соответствующее расследование.

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Речь идет о пятизвездочном отеле «Премьер Палац».

«Русский объект» – именно так украинские спецслужбы называют это здание. Если вечером прийти в эту гостиницу, то несложно заметить – без света почти все окна. По нашим наблюдениям, в отеле среди других бесчисленных гостей уже два месяца постоянно проживает бизнесмен по имени Леонид Ашкенази», – отмечается в расследовании.

Утверждается, что отель, на который наложен арест, принадлежит так называемой «Лужниковской группе», которую якобы контролирует депутат Госдумы Александр Бабаков.

Автор материала подчеркивает, что Леонид Ашкенази – это вице-президент киевского футбольного клуба «Динамо» и совладелец телеканала «1+1». При этом он «каким-то образом получил разрешение на выезд из страны и пропуски для своих машин от Вооруженных сил Украины, подчиняющихся Министерству обороны».

В декабре 2022-го Ашкенази был задержан СБУ при попытке выехать в Молдову, но теперь он на свободе, а «его миссия состоит в решении проблем российского бизнеса в Украине во время великой войны».

Источник издания рассказал, что Ашкенази проживал в испанской Марбелье, куда смог выехать благодаря справке от Минобороны Украины, что он является специалистом по летательным аппаратам.

В Испании Ашкенази проводил встречи с разными бизнесменами, в том числе российскими, а за ним в местную гостиницу приезжал вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Петровский.

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Примечательно, что затем Петровский провожал из ресторана, где состоялась встреча, российского бизнесмена Илью Хайкина, бежавшего из РФ после обвинения в мошенничестве и проживающего теперь в Испании и Великобритании.

Издание утверждает, что у Хайкина британский паспорт, а с помощью Ашкенази он намерен зайти в строительный бизнес на Украине. Также сообщается, что у вице-президента «Динамо» есть функция решать вопросы, связанные с российским бизнесом.

Примечательно, что среди посетителей отеля в Киеве фигурируют люди, имеющие отношение к действующей украинской власти.

Речь идет о Сергее Саранове, помощнике депутата от «Слуги народа» Олега Семинского, Илье Павлюке, бизнесмене, приближенного к офису президента, его коллеге депутате Сергее Бунине (тоже «слуга»).