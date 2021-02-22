«Слуги народа» трусливо сливают токсичный Кабмин

22.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Завтра на внеочередном заседании Верховной рады «Слуги народа» попытаются снять с себя конституционные обязанности, как монобольшинства, за назначенный ими Кабмин, вобравший в себя самые токсичные фигуры, которые топят рейтинги Зе-политсилы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочется быть и умным, и красивым. Я не раз на ток-шоу спрашивал у действующих депутатов «Слуги народа» – это ваш Кабмин или не ваш? «Нет, ну, как бы понимаете, мы же стараемся» – это «пахали двое – я и трактор», что вы стараетесь? Вы определитесь, туда или сюда.

Они сейчас несут политическую ответственность за этот Кабмин по Конституции. Кабинет министров у нас формирует коалиция, в данном случае – монобольшинство. А нынешняя Верховная рада не хочет нести политическую ответственность за деятельность этого Кабмина, потому что это сразу же становится токсичным, рейтинг сразу же уходит в минуса», – заявил Бизяев.

Он уверен, что на завтрашнем внеочередном заседании Верховной рады «Слуги народа» попытаются «красиво и хитро» выйти из этой ситуации.

«Сейчас практически все назначения проходят со страшным скандалом, и все они токсичны. Возьмите последние назначения, это же не только Витренко (и.о. Минэнерго – ред.) касается, это касается и Шкарлета (министр образования и науки – ред.), и Степанова (глава Минздрава – ред.)

В Раде попытаются принять закон, по которому все назначения будут уходить в плоскость Кабмина и соответствующих госслужб. Это позволит на уровне Киева и, самое главное, на местах немножко по-другому переформатировать вертикаль власти. То есть, нужный или свой человек может заходить гораздо легче. А не так, как получалось по Витренко: ёжики плакали и кололись, но продолжали жрать кактус.

Ведь эта история с Витренко длится уже третий месяц, и обратите внимание, что ни одна из сторон не сдвинулась – ни Верховная рада не проголосовала, ни Офис президента… и Кабмин не отозвал свои решения. Это при том, что Витренко со Шмыгалём – это, мягко выражаясь, не лучшие политические друзья, насколько я слышал», – рассказал эксперт.