«Слуги народа» устроили геноцид населения Украины

04.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на предвыборные обещания украинского президента Владимира Зеленского и его команды снизить тарифы, обнищавший украинский народ стал платить за энергоресурсы ещё больше.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Нет предела цинизму представителей команды Зеленского. Так, 25-летний депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар в телеэфире предложил пенсионерке продать собаку для оплаты непомерных счетов за коммунальные услуги.

В частности, Любовь Павловна из Кировоградской области поинтересовалась, как при пенсии в размере около двух тысяч гривен и субсидии 200 гривен можно погасить платежку за газ, которая суммарно составляет 2107 гривен. Итого на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 гривен. И это только плата за газ, не говоря уже обо всех остальных коммунальных платежах!

Что показательно, указанная сумма включает 1953 гривны непосредственно за газ и 154 гривны за его доставку. Другими словами, обещанное премьером Гончаруком снижение тарифов вылилось в очередную профанацию. По факту, потребители должны заплатить больше, причем за те коммуникации, в прокладке которых участвовали собственными средствами в рамках программы газификации села, которая проводилась еще при президенте Кучме», – отметил Муратов.

Также он возмутился, что заработанные таким образом средства пойдут не на улучшение уровня жизни в стране, а осядут в карманах олигархов.

«Самое возмутительное в этой ситуации то, что собранные таким образом многомиллиардные средства пойдут отнюдь не на улучшение работы газовой отрасли, развитие инфраструктуры и повышение уровня дохода работников, а осядут в карманах олигархов и чиновников, произвольно назначающих себе зарплаты, о которых могут только мечтать даже их европейские и заокеанские коллеги.

А нести эту непомерную ношу Зеленский и его команда предлагают жителям страны, которым ради того, чтобы «элиты» имели и дальше возможность покупать шикарные виллы и пополнять заграничные счета, следует распродавать не только собственное имущество, но и домашних питомцев, а в будущем, возможно, и самих себя.

У вас есть почка и вы не платите за квартиру?! Под таким лозунгом, судя во всему, продолжится коммунальная реформа на Украине. Иначе, как геноцидом собственного народа, политику его «слуг» не назовешь», – резюмировал общественник.