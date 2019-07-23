«Слуги народа» введут входной контроль для самовыдвиженцев
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что депутаты-самовыдвиженцы теоретически могут войти в ее фракции в парламенте, но надо пройти «входной контроль», передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом он сказал в интервью изданию «Интерфакс-Украина».
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На вопрос, могут ли самовыдвиженцы войти во фракцию «Слуги народа», глава партии ответил, что теоретически да, но этот вопрос пока не обсуждался.
«Это надо будет обсуждать, в частности, на фракции. Зависит от того, кто эти люди», — сказал Разумков.
По его словам, должна быть проверка таких людей.
«Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет как-то видоизменен», — отметил он.
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