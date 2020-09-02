02.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Слуги народа» заметались в поисках своих кандидатов на выборы, но шансов нет – политолог


Местные элиты имеют гораздо более сильные позиции накануне региональных выборов, чем партия «Слуга народа», поэтому она стремится найти на местах конкурентов им, чем и объясняются некоторые выдвижения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила доктор политических наук Анна Малкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Те лидеры, которые создали региональные партии, имеют больше шансов на победу на местных выборах – результаты на них определяет местная община. И вот этот противовес на местах определил то, что партия «Слуга народа» начала метаться в поисках тех лиц, которые смогут составить им конкуренцию и имеют узнаваемость.

Такая ситуация создала условия для интересных кадровых решений. Например, если говорить о кандидатуре Ирины Верещук на выборах мера Киева, то это был достаточно оригинальный, технологический ход. Имеет ли она шансы победить? Я считаю, нет. И вряд ли что-то до конца октября изменится в данной ситуации», – сказала эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть