«Слуги народа» заметались в поисках своих кандидатов на выборы, но шансов нет – политолог

02.09.2020, Киев, Игорь Петров

Местные элиты имеют гораздо более сильные позиции накануне региональных выборов, чем партия «Слуга народа», поэтому она стремится найти на местах конкурентов им, чем и объясняются некоторые выдвижения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила доктор политических наук Анна Малкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те лидеры, которые создали региональные партии, имеют больше шансов на победу на местных выборах – результаты на них определяет местная община. И вот этот противовес на местах определил то, что партия «Слуга народа» начала метаться в поисках тех лиц, которые смогут составить им конкуренцию и имеют узнаваемость.

Такая ситуация создала условия для интересных кадровых решений. Например, если говорить о кандидатуре Ирины Верещук на выборах мера Киева, то это был достаточно оригинальный, технологический ход. Имеет ли она шансы победить? Я считаю, нет. И вряд ли что-то до конца октября изменится в данной ситуации», – сказала эксперт.