«Слуги» полностью сдали суверенитет Украины

14.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Принятый вчера так называемый «антиколомойский закон» о банках в Верховноей раде – это создание грабительской схемы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Критический шаг по сдаче суверенитета Украины сделали вчера «слуги» Зеленского и примкнувшие к ним парламентарии из других фракций. Лоббисты западных интересов нашли способ обойти регламент Верховной рады, внеся в него накануне изменения, позволившие не рассматривать более 16 тысяч поправок и проголосовать за банковский закон по особой процедуре.

Принятие этого закона – ключевое требование МВФ наряду с законом о продаже земли, который депутаты поддержали ранее. Таким образом была создана грабительская схема, в условиях которой земля у ее владельцев будет постепенно отбираться банками, а те, в свою очередь, национализироваться НБУ, полностью подконтрольным транснациональным финансовым структурам.

Для прикрытия столь циничной аферы закон назвали «антиколомойским», а в действительности сделано так, что банки невозможно будет вернуть даже в том случае, если решение НБУ было противоправным – такие решения теперь нельзя оспаривать в суде, хотя неподсудность прямо противоречит Конституции Украины», – рассказал Муратов.

Показательно – отметил общественник, что продавить антиконституционное решение приехал лично «гарант» – президент Украины Владимир Зеленский.

«Это в очередной раз доказывает его несамостоятельность, обслуживание интересов западных элит, которым, видимо, надоело учитывать превратности украинской политики, и они решили ввести прямое управление финансовой системой Украины.

Это приведет к тотальному контролю во всех сферах жизнедеятельности страны, что обеспечит наиболее эффективный процесс выкачки ее ресурсов, разграбления богатств и устранения всех неугодных», – добавил Муратов.

При этом, по его словам, главным препятствием для ползучей колонизации Украины продолжают оставаться республики Донбасса и «те миллионы неравнодушных жителей страны, которым близки наши идеи народовластия, социальной справедливости, равенства и братства, активного противодействия западной агрессии».

«Именно поэтому киевские марионетки не прекращают обстрелы, диверсии, блокаду и саботаж процесса мирного урегулирования, чтобы подавить непокорный Донбасс, который продолжает оставаться действующей альтернативой западной экспансии», – заключил общественник.