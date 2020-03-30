30.03.2020,  Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина
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«Слуги» превратили Раду в маскарад 




В связи с пандемией коронавируса ряд депутатов Верховной рады Украины пришли на внеочередное заседание парламента в защитных костюмах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одним из таких депутатов оказался член «Слуги народа» Николай Тищенко.

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Однако, несмотря на подобное поведение некоторых коллег, некоторые депутаты не стали даже надевать выданные им медицинские маски, в результате чего спикеру парламента Дмитрию Разумкову пришлось долго уговаривать непослушных «народных избранников».

«Уважаемые коллеги, пожалуйста, наденьте маски. Аппарат раздавал всем», – уговаривал он.

Отметим, сам Дмитрий Разумков надел на заседание не только медицинскую маску, но также кожаные перчатки и защитные очки.

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